Arheologi so v provinci Barranca v Peruju odkrili 3500 let staro mesto, ki je bilo verjetno trgovsko središče. Povezovalo je kulture s pacifiške obale s kulturami v Andih in Amazoniji. Mesto, imenovano Peñico, leži približno 200 kilometrov severno od Lime, na nadmorski višini 600 metrov, ustanovljeno naj bi bilo med letoma 1800 in 1500 pr. n. št. – približno v istem času, ko so cvetele zgodnje civilizacije na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

Izkopavanja so potekala več let. FOTO: Arheološka cona Caral/AFP

Osem let raziskav je razkrilo 18 struktur, vključno s templji in stanovanjskimi kompleksi. V središču mesta je krožna struktura, na pobočjih pa ostanki kamnitih zgradb. Odkrili so tudi številne glinene skulpture človeških in živalskih figur ter ogrlice iz biserov in morskih školjk.

FOTO: Arheološka cona Caral/Reuters

Stene osrednjega trga izstopajo zaradi svojih reliefov in upodobitev pututu, trobente iz školjke, katere zvok se razlega na velikih razdaljah. Peñico leži v bližini mesta, kjer se je pred 5000 leti, okoli leta 3000 pred našim štetjem, v dolini reke Supe razvila civilizacija Caral, ki velja za najstarejšo znano civilizacijo v Ameriki.

FOTO: Arheološka cona Caral/AFP

Kompleksna družba, ki se je razvila v popolni izolaciji, je cvetela med četrtim in drugim tisočletjem pred našim štetjem – v času, ko so enega svojih vrhuncev doživljali Mezopotamija, stari Egipt in kitajska civilizacija. Za seboj je družba Caral pustila izjemno arhitekturno dediščino, ki vključuje piramide in amfiteatre. Ruth Shady, arheologinja, ki je vodila raziskave v Peñicu, je dejala, da je na novo odkrito mesto ključnega pomena, saj strokovnjaki menijo, da je nastalo po tem, ko je civilizacijo Caral uničila podnebna sprememba. Mesto namreč leži na strateški lokaciji med obalo, višavjem in džunglo, je dejala.

FOTO: Arheološka cona Caral/AFP

Arheolog Marco Machacuay, raziskovalec na perujskem ministrstvu za kulturo, pa je dejal, da mesto predstavlja nadaljevanje družbe Caral. Peru je dom mnogih najpomembnejših arheoloških odkritij Amerike, vključno z inkovsko trdnjavo Machu Picchu v Andih in skrivnostnimi črtami iz Nazce, vklesanimi v puščavo ob osrednji obali.