Živa milina, trinajst živali, njen čop in bose noge

V piranski galeriji Hermana Pečariča Obalnih galerij Piran nam slikarka mlajše generacije Tinka­ ­Leskovšek z razstavo Živa milina­ do sredine avgusta predstavlja­ nekoliko drugačen svet, ki je zgolj na prvi pogled podoba naključno zbrane živalske druščine. V resnici gre za Tinkin čudežni svet, ki ponuja drugačno plat današnjega v marsičem zavoženega­ sveta. Gre za njeno vračanje k naravi, v počasnost, v drugačne odnose, k temeljnim vrednotam, v nekoliko pozabljen svet, ki mu upravičeno pravi živa milina.

Nekateri znanci in prijatelji so njena dela primerjali z nekaterimi risbami nemškega renesančnega mojstra Albrechta Dürerja. Foto osebni arhiv

Nekateri znanci in prijatelji so njena dela primerjali z nekaterimi risbami nemškega renesančnega mojstra Albrechta Dürerja. Gre za zelo poenostavljeno, morda celo malce podcenjujočo primerjavo. Tinka Leskovšek je zelo samosvoja in izvirna slikarka, ki odlično živi s svojo prepričljivo in veliko družbo živih bitij. Dürerjev realizem ali naturalizem je bistveno presegla. Svojim živalim je dodala človeški značaj, povzdignila jih je v zrcalo svoje duše. Iz njih sevajo modrost, prekaljenost, prebrisanost, tudi navihanost, vdanost, prijateljstvo, ena sama milina.

Zajec z razstave Živa milina v ­piranski galeriji Hermana Pečariča, na ogled je do 17. avgusta. Vsako soboto v tej galeriji potekajo risarske delavnice za otroke in odrasle z avtorico Tinko Leskovšek. Foto Boris Šuligoj

Ob užitju tega živalskega vrta v piranski galeriji si gledalec zlahka domišlja, kako bo druščina ponoči pripravila zabavo samo zase, ali pa odvezala najbližjo barko iz pristanišča in odrinila na nočni potep v mesečini po morju. Tako posebne so Tinkine kreature.

Sova je bila izdelana po naročilu in je zdaj v Indiji.

»Pri svojem in slehernem umetniškem ustvarjanju pričakujem, da se me bo dotaknilo. Pri meni je pomembneje, da me nekaj pokliče. Ne čutim, da bi me Dürerjeva dela zelo prevzela, vsemu mojstrstvu navkljub. Je pa res natančen, ima severnjaški ratio, organiziranost in red. Podobne lastnosti vidijo drugi tudi v mojih delih,« pravi Tinka Leskovšek, ki je bila rojena v Kopru, živela na Šentjanah nad Portorožem, veliko potovala po Evropi, zdaj pa stanuje v Benetkah, podobno kot že veliko slovenskih ­slikarjev pred njo.

Ko enkrat začnem delati, me nič več ne zmoti. Sem v svojem svetu. To je moj 'varen dom'. Slikam tudi po deset ur na dan, dokler oči ne omagajo in se moram ustaviti.

Študirala je likovno pedagogiko v Ljubljani, več let sodelovala z Gledališčem Koper, kjer se je ukvarjala s scenografijo. Potem je ilustrirala otroške knjige in strokovne knjige Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Pred dobrim deset­letjem se je s filigransko natančnostjo s čopičem številka nič lotila upodabljanja živali.

Prašič z razstave Živa milina v piranski galeriji Hermana Pečariča Foto Boris Šuligoj

Zakaj ravno živali?

»Že v otroštvu smo imeli pri hiši mačke, prašiče, psa, celo osla in krastače. Oče je vrtnar, od njega sem podedovala odnos, ljubezen do vsega živega. Mama je profesorica matematike. Čeprav je avtohtona Istranka, ni povsem tipična Mediteranka. Od nje sem prejela natančnost, predanost in delavnost,« pravi. »Najbolj sem zadovoljna, ko imam čopič v roki. To je moj trenutek. Tedaj se umirim in sem sama s seboj. Ko enkrat začnem delati, me nič več ne zmoti. Sem v svojem svetu. To je moj 'varen dom'. Slikam tudi po deset ur na dan, dokler oči ne omagajo in se moram ustaviti.«

Medved pije kavico je po naročilu v zasebni kolekciji v Istri. Foto arhiv T. L.

V študentskih letih je slikala abstraktno in se izživljala z barvami. Zdaj je pristala v podrobnostih in poetičnem realizmu. V celoti nadzira vsako linijo, vsaka dlačica je kontrolirana, vsak las iz njenega čopa ima svojo črtico. Njena osnovna tehnika je akvarel, dela z zelo tankimi čopiči in včasih še s svinčnikom. Njena slika zahteva nežno in močno roko. Gre za zelo natančne poteze. Slikar mora imeti krepko roko, da lahko zdrži napetost, obvlada linijo in potezo ponovi desettisočkrat na dan.

Krava, akvarel (65 X 45 cm) Živa milina – Pečaričeva galerija Piran. Foto Boris Šuligoj

»Akvarel je hvaležen. Barvice vržeš v nahrbtnik in lahko dušo izliješ kjerkoli. Gre za tehniko kontroliranega akvarela, pri kateri porabim malo vode in veliko barve. Z akvarelom je mogoče delati na različne načine, moj je na bolj akrilni način, skoraj kot bi slikal z akrilno barvo, ki se ne razliva. Slikam v glavnem na papirju formata A4. Za takšno malo sliko porabim na desetine ur. Za teh trinajst živali in avtoportret – svoj čop las sem potrebovala nekaj mesecev.«

Mucina glava je po naročilu v kolekciji znane slovenske režiserke. Foto arhiv T. L.

Umetniška pot jo občasno pripelje do dvoma. »Vsakič se vprašam, ali bom še nadaljevala. Vedno znova ugotovim, da ja. Tema se ne spremeni, ostajajo živali, ampak po vsakem premisleku se v pripovedi nekoliko spremeni slog. Najprej sem živali upodabljala v ilustracijah, za otroške sobe, potem sem jih oblačila v puloverje, jim dodajala čepice, šale, srajce ... Za galerijo Zazà – art comics shop v Benetkah sem narisala tipične beneške živali: goloba, mačko, psa, podgano ... Vsaki sem dodala pustno masko. Psu na primer belo masko, ki pokrije samo oči, mački sem dodala zajčja ušesa. Zdaj, ko sem odrasla in postala mati, so tudi živali odrasle, ne potrebujejo več otroške igrivosti, zresnile so se, odražajo globino, drugače gledajo, so veliko bolj pomirjene. Moje ilustracije so del mene. Seveda delam to, kar sem, tako, kot naj bi delali vsi umetniki.«

Vulva je nastala po naročilu in je v Benetkah. Fotografije osebni arhiv

Grmički, drevesca, komaj poraščena intimnost

Pred nekaj leti je vzbudila pozornost z nekaj razstavami različno počesanih vulv. Z na videz preprostimi grmički, drevesci in drugimi upodobitvami prapočela sveta je v svoji pripovedni maniri z dlačico na dlačico razgalila intimne skrivnosti stvarstva. Na svoj neposreden in kreposten način je spregovorila o ženski lepoti in čudežu življenja.

Ta rajski vrt je nastal po naročilu in je v zasebni kolekciji. Foto arhiv T. L.

»Začutila sem močno potrebo, da se lotim na videz resnejše teme, verjetno je šlo za fazo odraščanja tudi v mojem ilustratorskem svetu. Nastale so vulve – čiste kot rastlina, drevo, kot sveti prostor, vulve brez sleherne pornografske note, ki dopuščajo veliko prostora lastni interpretaciji in odnosu. Iz tega je res nastalo nekaj portretov vulv, saj sem po prvih razstavah prejela fotografije in prošnje nekaterih žensk, ki so si želele, da bi upodobila njihov rajski vrtiček. Prva serija v piranski galeriji Predsoba je bila popoln plod moje fantazije. V teh upodobitvah ni niti pikice feminizma. Ilustracije so se dotaknile tako moških kot žensk, nagovorile so oba spola zelo podobno,« pravi Tinka Leskovšek.

Doslej je narisala več tisoč risbic, vendar ima doma samo eno, ki jo je podarila hčeri Daliji. »Večino del poskušam unovčiti. V glavnem delam po naročilu. Na srečo sem prisotna tudi na družbenih omrežjih, ki nam omogočajo nastop na večjem trgu. Življenje v Benetkah je kar drago. Samo s slikanjem bi težko živela. Zato imamo tudi stanovanje, ki ga oddajamo. Moraš se zaljubiti v beneški način življenja. Raztegniti moraš čas. Imamo tradicionalni čolniček sanpierota. Turisti me ne motijo, ker se jim znamo Benečani izogniti. V nekatere dele mesta pač ne zahajamo in lepo jadramo mimo njih. Benetke so meka za zelo visoko, morda preveč intelektualno zapleteno umetnost. Ta pretirana intelektualnost me v umetnosti ne zanima, me ne prepriča, da bi morala biti umetniška izpoved tako ekskluzivno intelektualistična, brez čustvenega dotika. Benetke se gredo z Bienalom te vrste umetnosti: dajmo umetnost zakomplicirati, da nas ne bo razumel nihče, še mi sami ne povsem, ampak se bomo delali, da jo. Sama iščem drugo pot.

Benetke se gredo z Bienalom te vrste umetnosti: dajmo umetnost zakomplicirati, da nas ne bo razumel nihče, še mi sami ne povsem, ampak se bomo delali, da jo. Sama iščem drugo pot.

Zame je pomembno, da sem našla skupnost, v kateri enkrat na teden šivamo igrače, ki jih prodajamo na sejmih, da sofinanciramo valdorfsko pedagogiko za svoje otroke. Uživam v pešačenju, v plovbi s starimi plovili, da jadramo počasi skozi življenje. Rada se ustavim, se vračam nazaj. Si pa ne predstavljam, da bi bila stara v Benetkah. Sanjam, da bom nekoč spet živela v hiši z vrtom in naravo okoli, da bom lahko bosa stopala v ta svet.«