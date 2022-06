Zamude, podražitve in birokratske ovire na novem tiru

»Nimam nobenih signalov, da bi me hotel kdo od tistih, ki odločajo, zamenjati. Mislim, da svoje delo korektno opravljam, in ga bom še naprej. Če ostanem, bom zgodbo z drugim tirom končal tako, kot mora biti, brez afer. Res se pojavljajo ugibanja v medijih o moji zamenjavi, vendar je to stvar odločevalcev.« Tako je včeraj novinarjem povedal generalni direktor 2TDK Pavle Hevka ob dnevu odprtih vrat projekta nove železniške proge med Divačo in Koprom.

Pavle Hevka, generalni direktor 2TDK. Foto: Jure Eržen

Včeraj se je razširila govorica, da naj bi novi minister za infrastrukturo in vlada razmišljala tudi o zamenjavi nadzornikov 2TDK ter posledično o posegih v upravo družbe.

»Tudi jaz sem slišal za te govorice, vendar mene ni nihče uradno povabil, da bi se vrnil v upravo,« nam je pisanje spletnega portala Necenzurirano.si komentiral Dušan Zorko, ki je podjetje 2TDK vodil od januarja 2019 do oktobra 2020. Zaveda se, da bo vodenje projekta (ne glede na to, kdo ga bo vodil) šele postalo zahtevno, saj bo treba skrbeti za njegovo čim bolj racionalno in hkrati pravočasno izpeljavo, kar ne bo povsem lahko.

Dan odprtih vrat nove proge med Divačo in Koprom je 2TDK pripravil na pobudo projektnega sveta za civilni nadzor. Njegov predsednik Jadran Bajec je dejal, da so zamude posledica okostenelosti birokratskega sistema in nepripravljenosti za kakršno koli logično in zdravorazumsko delovanje. Član projektnega sveta Emil Milan Pintar pa je dodal, da sta za 90 odstotkov zamud kriva politično okolje in nesposobnost birokracije. Vzroke zanje sta tako pripisala zamudam pri odločanju o gradnji Glinščice, počasnemu izdajanju enotnih dovoljenj tujcem za bivanje in delo, počasnemu odločanju o dvotirnosti proge, nepripravljenosti za izgradnjo 25-kilovoltnega električnega napajalnega omrežja ... »Te stvari bi morali rešiti v enem letu, ne pa da nam jih niti v petih letih ni uspelo. Še posebej je nesprejemljivo, da za prvi novi tir skrbi eno državno podjetje (2TDK), za drugega pa DRI. Vsekakor je nesprejemljivo, da bi vlagali 300 milijonov evrov v popravilo stare proge, ker s takim popravilom ne bi bila nič bolj varna ali učinkovita,« je dodal Jadran Bajec.

Pet mesecev zamud

Pavle Hevka je ocenil, da je projekt v enem letu od uvedbe v delo pridelal za približno pet mesecev zamud, vendar je še zmeraj prepričan, da ga bo mogoče dokončati v roku, torej pridobiti uporabno dovoljenje do konca leta 2026. »Izvajalci del so dokazali, da je mogoče predore kopati tudi dvakrat hitreje od začrtane hitrosti vrtanja. Predor Mlinarji (T7) so od 20. septembra lani in do konca maja prevrtali na skoraj vseh 1163 metrih (prihodnji teden bo preboj). V povprečju so ga torej skopali pet metrov na dan, občasno tudi deset metrov. Podobno hitro kopljejo tudi predor Lokev (T1). Doslej so na devetih napadnih mestih od predvidenih 14 skupaj izkopali približno pet kilometrov predorskih cevi, kar dokazuje, da je časovni cilj še dosegljiv. »Mi smo naredili vse, da se pospeši izdaja delovnih dovoljenj tujcem, vendar nismo bili uspešni,« je rekel Hevka.

Generalni direktor 2TDK je včeraj povedal, da imajo izvajalci del zaradi podražitev vhodnih stroškov že težave in prosijo za čimprejšnjo poravnavo računov.

Drugi tir bi lahko stal

1,1 milijarde

»Zakon o obligacijskih razmerjih govori, da imajo gradbinci v primerih podražitev nad desetimi odstotki pravico uveljavljati višje cene. Ocenjujemo, da je nastalo za pet do sedem odstotkov upravičenih podražitev. Jaz pravim, da je po grobi oceni podražitev za okoli 100 milijonov evrov in da bo noveliran investicijski program znašal približno 1,1 milijarde evrov. Gradivo je pripravljeno, v četrtek ga bo obravnaval nadzorni svet, predvidoma do konca avgusta bo nov investicijski program nared,« je pojasnil Hevka. Pri tem na tiho računa tudi na dodatne prihranke. Predor Mlinarji jim je, denimo, uspelo prevrtati za desetino ceneje, ker so uporabili cenejšo tehniko kopanja. Nekaj rezerv pričakujejo tudi od zneska 100 milijonov evrov, ki ga predvideva investicijski program na račun nepredvidenih del in kraških pojavov. Doslej so odkrili 19 kraških jam in za popravila namenili le 100.000 evrov. Res pa je, da jih največja presenečenja še čakajo na 25 kilometrih predorov na kraškem terenu.

Takšna je kraška jama, ki se je nepričakovano pojavila med glavno in servisno cevjo predora Lokev v dolžini približno 60 metrov in jo bodo morali premostiti z dodatnim projektiranjem in posegom iz naslova nepredvidenih del. Foto Arhiv 2tdk

Na četrtkovi seji nadzornega sveta bodo obravnavali tudi razpisno dokumentacijo za nujno prestavitev tirov pri Divači, kar je bilo ocenjeno na osem milijonov evrov. Če bo razpisna dokumentacija potrjena, bodo javno naročilo objavili v petek in po poldrugem mesecu izbirali izvajalca. Tire naj bi prestavili v pol leta, z naročilom se mudi, ker želijo izkoristiti pridobljena nepovratna evropska sredstva.