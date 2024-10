Zavarovalnica, ki skrbi za življenje v ravnovesju

Je življenjska zavarovalnica in ponuja naložbeno ter rentno zavarovanje. Čeprav se zdi, da gre za novo ime na trgu, ima zavarovalnica AVRIO pravzaprav zelo bogato zgodovino. Njen ustanovitelj je Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki deluje že od leta 1956. Takrat so bili namreč obrtniki izključeni iz tedanjega javnega socialnega sistema, zato so se odločili stvari vzeti v svoje roke. Z odzivanjem na spremembe so upravljali SOP, ki obstaja še danes in izplačuje več kot 8 mio EUR pokojnin letno in pobere za 7 mio EUR letne premije.

Rentno zavarovanje (RZ)

Pri rentnem zavarovanju je poudarek na zavarovanju tveganj dolgoživosti, smrti in invalidnosti. Ko zavarovanec doseže starostni pogoj, s tem zavarovanjem pridobi dosmrtno rento. Tako ima zagotovljen dodaten vir prihodkov do svoje smrti, s pomočjo katerega si izboljša razmere življenja v obdobju, ko ni več delovno aktiven.

In ker je življenje včasih res nepredvidljivo, je z rentnim zavarovanjem mogoče zavarovati tudi nesrečne dogodke. Če zavarovanec postane invalid, dobi invalidsko rento, v primeru smrti pa njegovi družinski člani prejemajo družinsko rento. Rente so vnaprej zagotovljene, obenem pa je zavarovanec, če zavarovalnica AVRIO doseže presežni donos, udeležen tudi v delitvi dobička.

FOTO: AVRIO zavarovalnica

Pri življenjskem zavarovanju z naložbenim tveganjem (NZ) je večji poudarek na investiranju. Naložbena politika je zmerna, izvaja pa se v okviru notranjega sklada Moderato. Investiranje ni vezano na primerjalne indekse, temveč je prepuščeno odločanju upravljavcev finančnih naložb.

Naložbena politika je prilagojena tako, da bi bilo nihanje vrednosti premoženja čim manjše in da bi bil donos zmeren.

Tako kot njen predhodnik SOP, ki je dosegal nadpovprečne donose, tudi zavarovalnica AVRIO samostojno aktivno upravlja naložbe. Primerljiv produkt na SOP-u, s primerljivo naložbeno politiko, je v zadnjih desetih letih dosegel povprečni letni donos nad 8 %.

Poleg investiranja sredstev pa je zavarovanec zavarovan še za primer smrti. V tem primeru namreč družinski člani dobijo vnaprej določeno zavarovalno vsoto ali sredstva na osebnem računu. Izplača se višji znesek.

Zavarovanec je o donosu obveščen preko vrednosti točke premoženja (VEP), ki se mesečno objavlja na spletni strani www.avrio.si, in preko vpogleda v svoj osebni račun. Sredstva lahko dobi izplačana v obliki enkratnega izplačila ali pa rente. Poleg obstoječe naložbene politike AVRIO načrtuje tudi razvoj notranjega sklada z bolj dinamično naložbeno politiko. In dobra novica je, da bodo zavarovanci lahko prehajali med obema naložbenima politikama.

FOTO: AVRIO zavarovalnica

Vizija AVRIA: skrbeti za življenje v ravnovesju

V zavarovalnici AVRIO se zavedamo, kako nepredvidljivo in izzivov polno je lahko življenje, zato želimo svojim zavarovancem ponuditi produkte, s katerimi bodo poskrbeli, da bo njihovo življenje vsaj nekoliko bolj v ravnovesju.

Zaveza AVRIA je nadaljevati poslanstvo Sklada obrtnikov in podjetnikov, kar pomeni, da bodo v ospredju še vedno vsi tisti, ki so zaradi oblike svojega dela izpostavljeni večjim finančnim tveganjem, torej obrtniki, samozaposleni, mali podjetniki in drugi.

Vsi zavarovanci lahko postanejo tudi člani SOP-a, ki zavarovalnico AVRIO upravlja. Tako se bo še vedno ohranila vzajemnost upravljanja, kar so stranke prepoznale kot veliko prednost. To v praksi pomeni, da v družbi ni delničarjev, zato je njen glavni cilj skrb za zavarovance. Tako je SOP npr. z nadpovprečno uspešnim upravljanjem naložb dosegel finančni presežek ter od leta 2019 šestkrat izplačal dodatek k pokojninam v skupni višini 12,5 milijona evrov.

Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju. Če želimo uspešno pluti skozi vse, kar nam življenje prinese, moramo ostati prilagodljivi in ves čas iskati ravnovesje. Tako strategijo vzajemnosti in skrbi za stranke AVRIO nadaljuje tudi danes in ohranja življenje v ravnovesju ter skrbi tudi za boljši jutri. Ne nazadnje AVRIO v grščini pomeni prav to – jutri.

