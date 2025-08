Prihaja konec tedna z gnečo na cestah: Italijani in Bavarci začenjajo počitnice

Tudi ta konec tedna, prvi avgustovski, bo na cestah pričakovati povečan promet in zastoje. Začele so se namreč počitnice v Italiji in na Bavarskem v Nemčiji. Ponovno bo skozi Slovenijo močno povečan promet proti Hrvaški in v nasprotni smeri. Dolenjska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkom Šmarje - Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na petek med 22. in 4.30.

Ob petkovi jutranji konici zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke iz Avstrije v Slovenijo, predor občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

Izboljšanje prometne varnosti Ob 12. uri bo izjava za medije Generalne policijske uprave s predstavitvijo trenutnega stanja na področju prometne varnosti v Sloveniji in aktivnosti policije za njeno izboljšanje. Ob tej priložnosti bo Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi napovedal tudi evropsko usklajeno preventivno akcijo, namenjeno umirjanju hitrosti na naših cestah, ki je načrtovana za prihodnji teden.

V enem letu promet narasel za 1,5 odstotka

Ceste sicer niso obremenjene le v času turistične sezone, ampak se pot na cestah daljša tudi sicer; poleg nejevolje med vozniki pa povzroča tudi okoljsko in gospodarsko škodo, je poročal Val 202.

V enem letu je promet po besedah prvega moža Darsa Andreja Ribiča narasel za več kot odstotek in pol, največji je na ljubljanskem obroču – severni obvoznici, Celovški in Dunajski cesti, sledita Dolenjska in Primorska vpadnica. Gregor Pretnar, prometni strokovnjak, je za Val 202 povedal, da je zaradi zastojev na leto za okoli pol milijarde evrov stroškov.

FOTO: Blaž Samec