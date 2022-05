Želimo biti dolgoročni lastniki Alpine

V nadaljevanju preberite še:

»Želimo stabilizirati poslovanje podjetja, se osredotočiti na povečanje prodaje in okrepiti blagovno znamko na trgih po svetu. Ključni trgi bodo najprej Češka, Slovaška in Avstrija, kjer je prepoznavna in je treba okrepiti prodajo. V Sloveniji je namreč Alpina močno prisotna na trgu, v drugih državah pa ima majhen tržni delež. Alpina ima kar nekaj blagovnih znamk, vendar se želimo usmeriti primarno na Alpino,« je med drugim o načrtih z žirovsko družbo povedal novi lastnik.