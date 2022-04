Življenjsko dobo DUTB bo morda treba podaljšati

V nadaljevanju preberite še:

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH) sta se že lansko jesen začela pogovarjati o postopkih za prenos nalog, pravic, premoženja in obveznosti slabe banke na SDH. Predvideno je bilo, da bo ta že v prvem četrtletju začel prevzemati upravljanje kapitalskih naložb DUTB, nato pa pa še vse druge naloge. A to se ni zgodilo. Zakaj ne in kje se zatika? Zakaj je to lahko težava pri ukinjanju DUTB?