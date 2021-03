Žumrova za dialog, transparentno in odgovorno delovanje

Kandidatka za viceguvernerko Banke Slovenije in članico sveta BS Tina Žumer je na javni predstavitvi v predsedniški palači kot svoja glavna načela navedla sodelovanje, strokovnost in transparentno delovanje.



Žumrova je ekonomistka z 20 leti delovnih izkušenj v centralnem bančništvu, diplomirala je na mariborski univerzi, z monetarne ekonomije pa je magistrirala na London School of Economics. Svojo poklicno pot je začela v Banki Slovenije, kjer je sodelovala pri pripravah za prevzem evra, zdaj pa je kot glavna ekonomistka zaposlena v Evropski centralni banki. Kot je zatrdila, dobro pozna tako BS kot ECB, sodeluje pa tudi z evropsko komisijo in Mednarodnim denarnim skladom.



Banka Slovenije ima po njenih besedah ključno vlogo, da blaži učinke pandemije v slovenskem prostoru, v primeru izvolitve pa bi si prizadevala, da bo še naprej podpirala slovenska gospodinjstva in podjetja. BS mora po njenem delovati prožno in ustrezno poskrbeti, da bo ukrepe prilagajala tudi ob koncu pandemije. Ključno vlogo centralne banke vidi tudi pri nadzoru in spremljanju tveganj v slovenskem bančnem sistemu.



Želi si okrepiti pozicijo in prepoznavnost Banke Slovenije znotraj evrosistema, predvsem na področjih, ki so za Slovenijo najbolj pomembna, pomembne se ji zdijo prilagoditve izzivom digitalizacije in podnebnih sprememb.



Kandidatka verjame »v odprt dialog, transparentno in odgovorno delovanje Banke Slovenije, do državljank in državljanov in izvoljene politične oblasti. V primeru izvolitve bi v BS krepila jasno in redno komunikacijo s širšo in politično javnostjo.«



Predsednik države Borut Pahor je sicer včeraj poslal v državni zbor predlog za njeno imenovanje, kandidatka pa za izvolitev potrebuje 46 poslanskih glasov na tajnem glasovanju. Pahor po posvetih s poslanskimi skupinami ocenjuje, da kandidatka uživa zadostno podporo.

