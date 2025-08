Dve leti kasneje občine tarnajo nad predolgimi postopki, številni prizadeti pa so nezadovoljni, ker so pričakovali več pomoči ali odškodnin, tudi za poplave, ki so se zgodile že pred več leti. Za urejanje voda gre zdaj na leto desetkrat več denarja kot prej, v projekte je vključenih veliko več ljudi, a to je tudi zgornji kadrovski doseg Slovenije.