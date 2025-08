Po katastrofalnih poplavah – vlada meni, da smo bolj varni, stroka še dvomi

V nadaljevanju preberite:

V noči na 4. avgust 2023 so velik del Slovenije prizadele katastrofalne poplave. Dve leti kasneje občine tarnajo nad predolgimi postopki, številni prizadeti pa so nezadovoljni, ker so pričakovali več pomoči ali odškodnin, tudi za poplave, ki so se zgodile že pred več leti. Za urejanje voda gre zdaj na leto desetkrat več denarja kot prej, v projekte je vključenih veliko več ljudi, a to je tudi zgornji kadrovski doseg Slovenije. –

V prihodnje bo treba s sanacijo zagotoviti, da se katastrofa ne bi ponovila, zato je vlada preverjala tudi projekte občin. Veliko jih nima strokovnjakov za urejanje voda in številni projekti so bili slabi, pravijo na ministrstvih in v državni tehnični skupini. Državna revizija je koristila tudi poplavni varnosti, menijo. To je vzelo nekaj več časa, zlasti za zahtevnejše projekte, ki so predvideni za prihodnja leta. V interventni obnovi je sodelovalo največ ljudi in mehanizacije v naši zgodovini. Občine se pritožujejo, da se nekateri projekti ne premaknejo, vsaj stroki pa je jasno, da bi bilo treba upravljanje voda zasnovati na novo.