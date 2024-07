Tri zavarovalnice so lani napovedale dvig premij. Ukrepala pa je vlada, ki je z uredbo aprila lani določila najvišjo dovoljeno ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 35,67 evra na mesec od 1. maja naprej. Zavarovalnicam je začela nastajati škoda, so opozorile. Triglav in Vzajemna sta se zdaj poravnali z državo zaradi zamrznitve cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prvi bo dobil slabih 11 milijonov evrov odškodnine, druga pa dobrih 14 milijonov evrov. Generali, ki je tudi ponujal omenjena zavarovanja, je dobil potrjene izračune. Poravnava menda sledi v kratkem. Omejevanje visoke dobičkonostnosti pa je in bo zabolelo še koga.