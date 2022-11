Če je Balkan sod smodnika, je Kosovo ena od premnogih in prekratkih zažigalnih vrvic na njem. Zapletena razmerja so se po izstopu Srbov iz kosovskih institucij še bolj zapletla. Srbske registrske tablice bi že zdavnaj morale biti umaknjene iz uporabe, toda zaradi ohranjanja miru na severu Kosova so vlade prezrle ta problem. Tako kot večina Albancev misli, da živijo v neodvisni državi Kosovo, tako tudi Srbi na Kosovu menijo, da so državljani Srbije.