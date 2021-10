Koronski most

Sindikat vojakov Slovenije in še sedem sindikatov stranskih udeležencev je tudi na drugi stopnji izgubilo tožbo, ki so jo vložili proti državi zaradi izplačila kriznih dodatkov ob razglašeni epidemiji po kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS).



Medtem so na ministrstvu za javno upravo že pripravili nekaj statistik o njihovi končni bilanci. Med marcem 2020 in julijem 2021 je bilo izplačanih 710 milijonov evrov bruto, rekorder med posameznimi prejemniki pa je višji specialist iz UKC Ljubljana z 81.125 evri bruto dodatkov, ki se – ker dela v javni zdravstveni mreži – ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine.



Krizne dodatke je v obeh obdobjih razglašene epidemije sicer prejelo 97,3 odstotka vojakov, v skupni vrednosti 23,7 milijona bruto.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: