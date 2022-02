Lahko bi šlo hitreje

Večina v DZ je na predlog Koalicije ustavnega loka in nepovezanih poslancev z dnevnega reda umaknila novelo kazenskega zakonika, ki bi skrajšala zastaralne roke in v nekaterih primerih prinesla amnestijo. Podobnega scenarija si v opoziciji želijo tudi glede novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jo v državni zbor pošilja vlada Janeza Janše.