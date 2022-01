Leto za gor in dol

Ugodno kreditiranje napaja nepremičninski trg že zadnjih pet let, lani so se temu pridružili še strah pred inflacijo, ležarine in čredni nagon. Za svoj kvadratni meter se zanimajo tako investitorji kot tisti, ki bi prostore uporabljali za bivanje. In teh ni malo.

Cene so lani dosegale vrtoglave vrednosti, z zagonom državne najemne službe pa bo razmere na trgu poskušal dodatno umiriti stanovanjski sklad. Na vlogo države pri zagotavljanju zadostnega števila stanovanj medtem opozarjajo tudi nepremičninski posredniki, ki upajo na normalizacijo trga.