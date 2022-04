Novovladni zagon

Potem ko smo še na začetku lanskega leta imeli deflacijo, je inflacija doma in po svetu zlasti zadnje mesece, po ruski agresiji v Ukrajini, dobila rekorden zagon z rastjo cen energentov, surovin in hrane. Svoje so dodale motnje na strani ponudbe, v dobavnih verigah, na drugi strani pa povpraševanje ostaja močno na krilih pandemičnih fiskalnih spodbud, ohlapne denarne politike in trenutne visoke zaposlenosti.

Ključne mednarodne institucije (IMF, ECB, OECD itd.), ki so pred pol leta inflacijskim pritiskom še večinoma pripisovale začasen značaj, so v zadnjih tednih in mesecih presodile, da bo rast cen vsaj še letos visoka, ob tem pa so precej zvišale tudi svoje letošnje inflacijske napovedi. Kako dolgo bomo še živeli s povišano inflacijo in kaj lahko ukrenemo proti njej?