Pogled na vzhod

Na vrhu Nata so v sklepnem komunikeju zapisali, da ambicije in odločno ravnanje Kitajske »predstavljajo sistemski izziv za mednarodni red, temelječ na pravilih.«



Posebej so omenili rastoče jedrske zmogljivosti Kitajske, njeno sodelovanje z Rusijo ter dezinformacije. Tako ostra Natova sporočila o Kitajski so novost. Zavezništvo naj bi sicer ohranjalo konstruktiven dialog na področjih, kot sta podnebje in nadzor nad orožjem. »Ne vstopamo v novo hladno vojno s Kitajska in Kitajska ni naš nasprotnik, naš sovražnik,« je na začetku vrha povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.



Drugače kot leta 2010, ko Kitajske v strateškem konceptu niso niti omenili, se v Natu čedalje bolj posvečajo azijski velesili kot izzivu za varnost. »Kitajska prihaja bliže k nam. Vidimo jo v kibernetičnem prostoru, v Afriki, vidimo tudi Kitajsko, ki vlaga v našo lastno kritično infrastrukturo,« je ocenil Stoltenberg. Tudi predsednik vlade Janez Janša je v Bruslju ocenil, da je Kitajska dejansko ključni izziv za Nato.

