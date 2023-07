Spomenik osamosvojitvi

Tako kot razdvajajo državne slovesnosti in nekateri dnevi spomina, lahko razdvaja tudi obeležje. »Članice in člani komisije smo enotnega mnenja, da je treba poleg lokacije in same oblike obeležja doreči, kaj želimo slovenskemu narodu sporočiti, kaj naj pomeni prihodnjim generacijam, predvsem pa mora vse nas združevati v domoljubju, ljudje ga morajo vzeti za svojega,« poudarja Rudi Medved, ki vodi komisijo za pripravo izhodišč za postavitev spomenika.