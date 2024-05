Policijski obračun z demonstranti za Palestino

Newyorška policija je ponoči zavzela dele univerze Columbia, ki so jih okupirali protestniki za Palestino in proti Izraelu. Do polnoči so aretirali na ducate ljudi, druge razgnali s poprovim razpršilcem. Protestniki so se s policijo spopadli tudi drugje, New York City College je doživel aretacije več kot sto ljudi.

Protestniki so se zabarikadirali na zelenicah univerze, na koncu pa zavzeli njen del. Foto Mary Altaffer/Afp

V minulih dneh so s protestniki obračunali na številnih ameriških univerzah, vodstvo Columbie na manhattanski Upper West Side pa se je dolgo obotavljalo z radikalnimi ukrepi. Šele ko so protestniki zavzeli del poslopja univerze, je predsednica Minouche Shafik zaprosila za policijsko posredovanje do konca. Že prej se je morala v kongresnem predstavniškem domu zagovarjati zaradi nesposobnosti zaščite judovskih študentov.

Protestniki so obsojali Izrael zaradi napadov na Gazo, a tudi ponavljali Hamasove parole o svobodni Palestini od reke Jordan do Sredozemskega morja, kar pomeni uničenje judovske države. Kazali so veliko agresivnost do judovskih študentov in učiteljev in v kongresu je bilo že slišati zahteve po končanju državne finančne pomoči, ki jo prejemajo tudi zasebne univerze.

Prepoznavna uniforma protrestnikov so palestinske rute. Foto Mary Altaffer/Afp

Posredovanje posebnih policijskih enot je med demonstranti povzročilo paniko in nekateri so padali po stopnicah, druge so odnesli v policijske marice. Vodstvo Columbie in številnih drugih ameriških univerz je med njimi že prej domnevalo »zunanje elemente«, newyorški župan Eric Adams je govoril o »poklicnih agitatorjih«. Študentje najvidnejših ameriških univerz, kjer se šolnine dvigajo v višave, so v delu ameriške družbe obtoženi velike naivnosti do enega najbolj perečih vprašanj mednarodnega miru. Ena od voditeljic protestov je tik pred policijskim posredovanjem pozivala k zagotovitvi zastonj hrane in pijače, »da ne bomo umrli od dehidracije in lakote.« Vodstvo Columbie je zaprosilo za nadaljevanje policijske zaščite do sredine maja.