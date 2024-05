TV namigi: Babica in dedek gresta na jug ter nogomet zares in za hec

Sreda, 1. maja

Dedek gre na jug (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2022. Režija: Vinci Vogue Anžlovar. Igrajo: Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Djurić, Goran Navojec, Senko Velinov. Kom. 100 min.

Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prijateljstvu in ljubezni.

Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa iz bolnišnice, saj se ne želi sprijazniti z dejstvom, da Boris umira. Odloči se ga odpeljati v Srbijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo, s katero je zaradi nesrečnega spleta okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa jima pot prekriža Rominja Esma in življenje gre od tu naprej po svoji poti.

Ob 13.25 bo v okviru cikla slovenskih filmov na sporedu TV SLO 1 Anžlovarjev filmski prvenec Babica gre na jug.

O ljubezni in lažeh (Premiera): TV SLO 1 ob 10.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fourmi. Fr., 2019. Režija: Julien Rappeneau. Igrajo: François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, Ludivine Sagnier, Laetitia Dosch. Kom. 105 min.

O ljubezni in lažeh. Foto TVS

Dvanajstletni Theo je zvezda lokalnega nogometnega kluba in sanja o karieri v katerem od velikih nogometnih klubov. Njegov najbolj goreč navijač je oče Laurent, ki je včasih tako goreč, da ga morajo odstraniti s stadiona. Svoja čustva težko nadzira tudi zato, ker od ločitve preprosto prepogosto in pregloboko pogleda v kozarec. Theo je žalosten in lahko samo nemočno opazuje samouničevalno spiralo, v katero se je ujel njegov oče.

Nekega dne pa na trening pride lovec na talente iz nogometnega velikana – londonskega Arsenala. Theo preizkusa za sodelovanje v mladinskem pogonu kluba sicer ne opravi, vendar se mu vseeno porodi zamisel, ki bi lahko streznila njegovega ljubega očka. Zasnuje zapleten načrt, temelječ na laži in prevari. In ko njegov oče res odloži steklenico in si poišče službo, ni več poti nazaj …

Nogomet (M): Borussia Dortmund – PSG: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov 2023/2024. Polfinale, 1. tekma. Prenos. 155 min.

Gregor Kobel. Foto Annegret Hilse/Reuters

Tekmeca se bosta v izločilnih bojih srečala spet po nekaj več kot štirih letih, ko so bili uspešnejši Parižani. Podobno je bilo tudi v tej sezoni, saj sta bili ekipi skupaj v skupini, kjer so sicer Nemci osvoji prvo mesto pred Francozi, a so bili slednji boljši na medsebojnih tekmah.

Toda začenja se nova zgodba in novo poglavje zgodovine medsebojnih obračunov.

Novi sezoni Deset odstotkov: Star Life ob 21.00 Dix pour cent. Fr., 2020. 4. sezona. 1/6. Režija: Marc Fitoussi. Igrajo: Fanny Sidney, Camille Cottin, Charlotte Gainsbourg, Marie-Hélène Lentini, Nicolas Maury. Hum. nad. 60 min. Postaja 19: Star Life ob 22.00 Station 19. ZDA, 2024. 7. sezona. 1/10. Režija: Paris Barclay. Igrajo: Danielle Savre, Grey Damon, Rob Heaps, Jayne Taini, Charley Koontz. Akc. nan. 55 min.

Evropa 2024: Pogovor z Romanom Prodijem (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Slo., 2024. Vodi: Janko Petrovec. Pog. odd. 40 min.

Romano Prodi in Janko Petrovec. Foto TVS

Romano Prodi velja za enega najpomembnejših italijanskih in evropskih politikov zadnjih let. Maja 2004, ko se je pisala zgodovina evropske širitve, je bil predsednik Evropske komisije. V Evropsko unijo so takrat sprejeli deset novih članic, evropski družini se je pridružila tudi Slovenija.

Širitev Unije je Romano Prodi v noči na 1. maj 2004 pričakal na trgu Evrope med Gorico in Novo Gorico. V pogovoru za RTV Slovenija nekdanji predsednik evropske komisije obuja spomine na deževno prelomno noč, dvajset let pozneje pa ostaja zaprisežen privrženec skupne Evrope.