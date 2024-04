Jadranje je ni očaralo, raje drvi na smučeh

V nadaljevanju preberite:

Nikakršna skrivnost ni, da slovensko alpsko smučanje pogreša večje število reprezentančnih kandidatov. Zdaj pa je potrkala na vrata SZS in naših reprezentančnih selekcij obetavna 20-letna tržaška Slovenka Caterina Sinigoi. Kako je prišlo do njenega prestopa iz italijanske zveze k slovenski? Kako to, da se je v bližini morja odločila za smučarski šport? Kje najpogosteje trenira na snegu, kam bi se odpravila na smučarske počltnice? Kako je z njenim študijem, zakaj je kljub odličnemu znanju slovenščine ministru Mateju Arčonu potožila, da ne obvlada več knjižnega jezika? Kaj ima najraje na krožniku in kako preživlja počitniške dneve?