Sodnik je Trumpu nabil globo, morda pa mu bo tudi zapor

Newyorški sodnik Juan Merchan, ki predseduje procesu proti Donaldu Trumpu zaradi plačil za molk porno zvezdnici Stormy Daniels, je imel dovolj kršenja prepovedi komentiranja prič, porotnikov in drugih. Prejšnji republikanski predsednik bo moral plačali 9000 dolarjev kazni, če ne bo prenehal s tem, pa mu morda grozi celo predčasni zapor.

Trump v minulih dneh o »prevarantskem vodu«, v katerem je poleg drugih tožilcev proti sebi vštet newyorški Alvin Bragg, ni pisal sam, ampak je na svojem družbenem omrežju Truth Social posredoval enako napadalne ocene drugih. Posebni tožilec Jack Smith, ki ponovnega republikanskega predsedniškega kandidata v prestolnici Washington obtožuje vmešavanje v zadnje volitve ter na Floridi zadrževanja tajnih dokumentov, je tam »Jack-ASS«. To lahko pomeni osla ali zadnjico, vsi tožilci in večina sodnikov, ki se ukvarjajo z njim, pa so predstavljeni kot marionete demokratskega predsednika Joeja Bidna,

Sodnik Juan Merchan poskupa ukrotiti jeznega obtoženca. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Trump je za takšnega v preteklosti razglašal tudi sodnika Merchana, katerega hči je delala za številne visoke demokratske politike. Kaj se bo zgodilo, če se bo republikanski predsedniški kandidat tudi zares znašel v zaporu? Če bo razlog kršenje prepovedi izjavljanja, bo najverjetneje pridobil še več privržencev, tako kot so ga na raziskavah javnega mnenja doslej povzdigovale še vse sodne akcije proti njemu. Drugače bo najbrž, če ga bo za krivega v kazenskem procesu prepoznala porota, saj je za mnoge sredinske volivce to rdeča črta.

Tudi zato Trump in njegovi vztrajno prepričujejo v krivičnost procesov proti njemu ter še posebej sedanjega newyorškega. Plačevanje za molk, pa čeprav predstavljeno kot običajni odvetniški strošek, je le prekršek, in če sodnik ne bi podaljšal veljavnosti, bi v Trumpovem primeru že zastarel. Tožilstvo ga poskuša predstaviti kot vmešavanje v volitve, saj so s plačilom Stormy Daniels javnosti tik pred volitvami 2016 odrekli relevantno informacijo, a je tudi ta argument na zelo majavih temeljih. Tedanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton je morala zaradi izmišljene sheme o Trumpovem sodelovanju z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev zvezni volilni komisiji plačati visoko kazen, pa je nihče ne toži.

Pornozvezda Stormy Daniels, s katero naj bi Trump prevaral Melanio. Foto Zajem Zaslona Instagram

Njen soprog Bill Clinton je pred svojo zmago leta 1992 plačal za molk nekdanje ljubice Gennifer Flowers, sedanjemu demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu je leta 2020 več kot petdeset obveščevalnih in drugih uradnikov pomagalo pri laganju o osebnem računalniku sina Hunterja z zelo dvomljivimi sumi sprejemanja plačil iz vrste avtokratskih držav. Vsi našteti so tudi glasno dvomili v volitve 2016, na katerih je zmagal Trump. Kar je za sodnika žaljenje sodišča, je za Trumpa in njegove privržence pravna vojna »globoke države«.

Ponovni predsedniški kandidat se pritožuje tudi nad kršenjem svojih pravic iz prvega amandmaja ameriške ustave, vsaj na Manhattnu pa mu to morda ne bo pomagalo. Porota iz volilnega okraja, ki je leta 2016 v skoraj 87 odstotkih volil Hillary Clinton, bo presojala o veliko bolj omejenih vprašanjih. Sodnik je obtožencu vsaj dovolil, da se bo lahko udeležil mature sina Barrona – če ne bo prej končal v zaporu zaradi objav na omrežju Truth Social. Na njem je Stormy Daniels in nekdanjega odvetnika Michaela Cohena, ki zdaj priča proti njemu, ozmerjal s pokvarjencema, vse procese proti sebi pa označuje za vmešavanje v sedanje predsedniške volitve.

Bodo. v prihodnosti sodili tudi drugim ameriškim predsednikom in predsedniškim kandidatom? Na fotografiji Bill in Hillary Clinton. Foto Bonnie Cash/Reuters

Medtem so na newyorškem sodišču zaslišali odvetnika Keitha Davidsona, ki je Stormy Daniels pomagal k 130 tisoč dolarjem za molk za domnevno spolno afero iz leta 2006 ter nekdanji Playboyevi zajčici Karen McDougal k 150 tisoč dolarjem zaradi domnevnega daljšega razmerja. O tem se je odvetnik pogajal z nekdanjim Trumpovim odvetnikom Cohenom, ki je zaradi s tem povezanih prekrškov in laganja pod prisego več let preživel v zaporu.