Štrikanje desna-desna

Anže Logar je z besedami, da je po 25 letih članstva v stranki prišel do spoznanja, da je čas za naslednji korak, sporočil, da izstopa iz SDS. Da mu želi veliko sreče, pa mu je odpisal prvak SDS Janez Janša in dodal, da pričakuje, da bo poravnal obveznosti do stranke, h katerim se je zavezal pred kandidaturo za poslanca, in vrnil poslanski mandat.