Smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije, dogodka, na katerega se Organizacijski komite Planica pripravlja štiri leta in obiskovalce doline pod Poncami z odštevanjem že lep čas opominja ura. A ob tem ni mogoče zanemariti opozoril, ki so se stopnjevala zlasti v zadnjih tednih: da so cene vstopnic – od 15 do 64 evrov na dan, paket za vse dni 490 evrov – previsoke. Vstopnice so denar za slovenski šport, a prodaja ni takšna, kot bi si želeli, verjetno tudi zaradi cen. Organizator se je v zadnjih dneh tako odločil ponuditi ugodnejše popoldanske vstopnice za 33 evrov.