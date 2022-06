Jezik je odmev tišine

V nadaljevanju preberite:

»Nič ne izgine v nič, teče edino prazen in votel čas, ki ga mora človek napolniti z ljubeznijo,« beremo v Zvezdni karti, stkani iz tišin iz zamolkov, iz postaj in pokrajine Šalovcev, Čakovca in Sobote, od koder so leta 1944 deportirali vse Jude – tudi Rožo, Evgena in Franja. Za njimi so ostali služkinja, nekaj predmetov in spomin.