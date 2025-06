Mlado pero: Predstavljamo osmerico kritikov

V peti sezoni rubrike Mlado pero, v kateri so v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature v Delu predstavljeni mladi pisci in spodbujana prisot­nost literature mlajših generacij v domači publicistiki, se je poleg osmih avtorjev poezije, proze in dramatike predstavilo osem literarnih kritikov. Eden od njih bo 23. junija na Rožniku prejel nagrado mlado pero in bo imel možnost enoletnega objavljanja kritik v Delu.

Lara Nia Matos

FOTO: Voranc Vogel

Lara Nia Matos (2005) »Če pesnica ne more verjeti v boga z veliko začet­nico, svetost podarja jeziku – zato ni nenavad­no, da o razhajanju pesnica piše kot o izgubi skupnega jezika. V pesmi Ne govoriva več istega jezika lirski sub­jekt zaradi izgube možnosti sporazumevanja z drugo osebo te sploh ne vidi več. Pesnica besede materializira v podobi igralnih žog, čudovito nenavadna metafora, ki deluje učinkovito in slikovito [...]. Ni zanemarljivo, da pesnica s tem ustvarja polje lastnih simbolov,« je o poeziji Doroteje Drevenšek zapisala Lara Nia Matos, študentka primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Dominik Lenarčič

FOTO: Voranc Vogel

Dominik Lenarčič (1999) »Ob branju pesniškega prvenca Lare Gobec Rebraste­ žaluzije se moje misli nenehno vračajo k vodi. Razmišljam o rekah, ki na svojih potovanjih nenehno vijugajo v upanju, da bodo globoko posegle, a pred izlitjem v morje redko ubežijo plitvim dolinam. In razmišljam o morju, katerega val srdito, a šibko udari ob obalo in nato takoj zbeži nazaj v udobno modrino. Udari in zbeži. Udari in zbeži,« je v svoji kritiki poudaril Dominik Lenarčič, ki je študiral biblio­tekarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, zdaj pa piše recenzije in druge literarne prispevke za portal Koridor – križišča umetnosti.

Iva Katušin

FOTO: Voranc Vogel

Iva Katušin (2003) »Za poezijo Gala Grobovška so značilni kratki prosti verzi, večinoma zapisani v proznem slogu in pogovornem jeziku, ki je skop v rabi metafor, primer in drugih retoričnih sredstev. Ker pesnik ne izbira trenutkov, ki bi bili sami po sebi poetični, je temu primeren tudi pesniški jezik. [...] Pripovedni, skoraj poročevalski slog s kombinacijo slenga in dialekta njegovi vsebini omogoča, da se izreka pristno in realno,« je zapisala Iva Katušin, študentka germanistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se ukvarja predvsem s pisanjem filmskih kritik za revijo Ekran in platformo Koridor – križišča umetnosti.

Jara Gostinčar

FOTO: Voranc Vogel

Jara Gostinčar (2003) »Manca Lipoglavšek pogumno upodablja nefunkcionalna družinska okolja, grozo najstništva in uteho, ki jo lahko prinese le še destrukcija trhlega sveta. Njeni formalni prijemi so inovativni in dobro zastavljeni. S sočasnim dogajanjem, reinterpretacijo prav­ljic ali preigravanjem besednih iger ji uspe prikazati izrazit kontrast med videzom, otroškimi obeti in sprevrženo realnostjo,« je avtoričino dramsko pisanje povzela Jara Gostinčar, študentka filozofije in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki kot literarna in filmska kritičarka objavlja besedila na platformi Koridor – križišča umetnosti.

Petruša Golja

FOTO: Voranc Vogel

Petruša Golja (1998) »Indici literarnega glasu Nejca Ledinka Hovnika v obeh zgodbah nakazujejo potencial živih podob in prepričljive karakterizacije. Na podlagi pesimistične vizije stvarnosti, ki se v obeh zgodbah giblje med tragičnostjo in banalnostjo [...], slika človeške usode v njihovi vpetosti v kolesje skupnosti, hkrati pa v njihovi individualni psihološki razdrobljenosti, ki jo pripoved kot nit vsakega bivanja poskuša ubesediti in s tem tudi osmisliti,« je strnila Petruša Golja, ki je diplomirala iz slovenistike in primerjalne književnosti, trenutno pa končuje magisterij iz anglistike in francistike, poučuje in prevaja.

Ana Pikovnik

FOTO: Voranc Vogel

Ana Pikovnik (2001) »Manca Marinko v slikovitem slogu ne uporablja zapletenih pesniških sredstev, pesni v prostem verzu z razgibanim ritmom, ki ob močnih opisih še poudari občutje vsakdana. Z jezikom, ki je izredno izčiščen, brez pretiravanja in nepotrebnih digresij, omogoča bralcu, da ne razvije le empatičnega odnosa, ­temveč se kar poistoveti s subjektom samim,« je v svoji obravnavi pesničinega dela zapisala kritičarka Ana Pikovnik, ki je diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študij pa trenutno nadaljuje na magistrski stopnji.

Tinkara V. Kastelic

FOTO: Voranc Vogel

Tinkara V. Kastelic (2001) »Pisava Nike Matanović najbolje deluje, ko izkoristi izvirne motive, ki pripoved povežejo in dvignejo. Če bo namenila še nekaj več pozornosti dialogom, da jih bo izbrusila in naredila bolj podobne živemu govoru, slogu jezika, da se bo izognila že prevečkrat slišanim izrazom, in vse glavne like obravnavala dovolj poglobljeno, ne bo dvoma o tem, da je pred nami avtorica, ki dodaja h kakovosti slovenske mladinske literature,« je o odlomkih iz prihajajočega romana Nike Matanović zapisala študentka komparativistike in anglistike ter urednica filmske redakcije portala Koridor – križišča umetnosti.

Kaja Rakušček

FOTO: Voranc Vogel