Pesniške resnice ni mogoče prirejati ali zanikati

V nadaljevanju preberite: Feri Lainšček je eden od najbolj priljubljenih in priljudnih slovenskih pisateljev. Z romanom Kurji­ pastir znova kandidira za Delovo literarno nagrado kresnik, ki jo je doslej prejel dvakrat. Kresni venec je nosil leta 1992 za roman Namesto koga roža cveti in leta 2007 za roman Muriša, nominiran je bil še z romani Petelinji zajtrk, Ločil bom peno od valov in Nedotakljivi.Poleg romanov piše tudi poezijo, besedila za popevke, scenarije in drame. Zanj je značilna rahločut­nost do posameznikove usode, kjer se med sleherniki skrivajo univerzalne literarne zgodbe. Njegova dela so namenjena tako odraslim in mladini kot otrokom. Je eden od najbolj vsestranskih literatov, ki vešče obrača in preobrača besede na različnih jezikovnih ravneh, za različno občinstvo in nima zadržkov do sodelovanja v še tako ­nenavadnih kombinacijah.