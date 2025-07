Raziskovanje temačnih plati človeške narave

V nadaljevanju preberite:

Belgijski režiser Fabrice Du Welz je dosegel kultni status že s prvim celovečernim filmom, nenavadno grozljivko Kalvarija iz leta 2004. Od takrat je posnel še devet filmov. Kljub precejšnji žanrski raznolikosti v njegovem opusu prevladujejo trilerji. Njegova najnovejša srhljivka Maldoror, ki pripoveduje o resničnem, zelo odmevnem primeru pedofilije in umorov, ki je v devetdesetih letih minulega stoletja silovito pretresel belgijsko in svetovno javnost, je odprla Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, Du Welz pa je bil kot član žirije gost ljutomerskega festivala.