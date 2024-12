Temna plat religije in Hugha Granta

V nadaljevanju preberite:

Verjetno so vas že kdaj ujeli misijonarji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni – po domače mormoni – in vas poskušali prepričati, da je prav njihova religija edina prava in resnična.Verjetno ob teh mladih, polikanih, še ne povsem odraslih fantih in dekletih, ki izžarevajo pristno ameriško naivnost, marsikoga zgrabi pobalinska skušnjava, da bi jim z argumenti in logiko pojasnil, da so prav oni v svoji veri kar se da oddaljeni od resnice. Seveda to nima smisla, posmehovanj so vajeni in se hitro odpravijo dalje. Ampak kaj se zgodi, če ne morejo oditi? Če jih denimo zaprete v hišo brez izhoda in jim predavate osnove primerjalne religiologije? Na to vprašanje odgovarja grozljivka Heretik.