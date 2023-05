Hollywood prihaja na Azurno obalo

Na rdeči preprogi, ki so jo ob začetku 76. filmskega festivala razvili v Cannesu, se bodo letos sprehodile nekatere največje hollywoodske zvezde, nekaj nelagodja pa je prirediteljem povzročila skrb, da jih bodo prišli pozdravit tudi protestniki, ki nasprotujejo pokojninski reformi predsednika Emmanuela Macrona.

Poostrenih varnostnih ukrepov so v Cannesu navajeni od terorističnih napadov v Franciji leta 2010, letos so enote policistov in varnostnikov okrepljene tudi zaradi strahu, da bodo svojo voljo prišli pokazat protestniki proti pokojninski reformi, ki jo je uvedel francoski predsednik. Lokalne oblasti so za tiskovno agencijo AFP povedale, da so v času prestižnega filmskega festivala na območju glavnega bulevarja La Croisette prepovedani vsi protesti in da to ni prav nič drugače, kot je bilo v preteklih letih. Kljub temu visijo v zraku grožnje sindikata CGT, da se bodo tudi njegovi člani prikazali in protestirali s sloganom »Tudi CGT snema svoj film v Cannesu«.

Festival bo odprl film Jeanne du Barry

Na festivalu, ki se začenja danes in bo potekal do 27. maja ter naj bi pritegnil približno 35.000 obiskovalcev, pričakujejo številna znana hollywoodska imena, kot so Tom Hanks, Margot Robbie in Scarlett Johansson, ki so na njem pristali zaradi filma Asteroid City Wesa Andersona. Natalie Portman in Julianne Moore bosta nastopili v romanci režiserja Todda Haynesa May December in z njim prišli v Cannes, tam bosta med drugimi še Harrison Ford in Johnny Depp. Ta se v glavni vlogi v biografski drami Jeanne du Barry, s katero se bo odprl festival, vrača na sceno po nekajletnem zatišju zaradi pravdanja z nekdanjo ženo Amber Heard.

Na filmsko sceno se vrača Johnny Depp, in sicer v glavni vlogi v biografski drami Jeanne du Barry, s katero se bo festival odprl. FOTO: promocijsko gradivo

Harrison Ford bo Cannes osvajal – kako drugače – kot Indiana Jones. V pustolovskem filmu​ Indiana Jones and the Dial of Destiny bo petič in menda zadnjič nastopil v vlogi znanega arheologa, tokrat v spremstvu Phoebe Waller-Bridge in Antonia Banderasa. Precej pozornosti je še pred začetkom festivala pritegnil novi film Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon, v katerem igrata Leonardo DiCaprio in Robert De Niro ter ga bodo prikazali zunaj konkurence.

Sedem režiserk

V tekmi za zlato palmo je letos 21 filmov, v selekciji je v primerjavi s preteklimi leti zaznati večjo naklonjenost režiserkam. Za festivalsko nagrado se jih tokrat poteguje kar sedem, največ doslej, v zadnjem trenutku so zaradi polemik o prizoru spolnosti z mladoletnico dodali film Francozinje Catherine Corsini Le retour, ob njej so med drugimi v selekciji še Les filles d'Olfa tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, avstrijska Jessica Hausner se bo predstavila s filmom Club Zero, italijanska režiserka Alice Rohrwacher, ki je opozorila nase pred petimi leti s filmom Lazzaro felice, s komično dramo La Chimera, senegalsko-francoska režiserka Ramate-Toulaye Sy pa s prvencem Banel e Adama.

Dvakratni prejemnik zlate palme je tudi švedski režiser Ruben Östlund, ki letos predseduje žiriji. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Med režiserji je letos v glavnem tekmovalnem programu kar pet takih, ki so v Cannesu že prejeli zlato palmo: Hirokazu Koreeda, Wim Wenders, Nuri Bilge Ceylan, Nanni Moretti ter Ken Loach, ki je omenjeno nagrado dobil dvakrat. Dvakratni prejemnik zlate palme je tudi švedski režiser Ruben Östlund, ki letos predseduje žiriji. Zadnjič je držal nagrado v rokah prav lani, za enega od najboljših filmov leta, Trikotnik žalosti, prvič pa na 70. festivalu v Cannesu, ko so ga nagradili za film Kvadrat.

Kot je poudaril pred začetkom festivala, mu je v čast, da je del canskega občinstva poznavalcev filma. »Nikjer v filmskem svetu ni tako velikega pričakovanja kot takrat, ko se dvigne zavesa pred tekmovalnimi filmi,« je dejal in dodal, da je filmska kultura v najpomembnejšem obdobju doslej. »Kino ima edinstven vidik – ker tam gledamo skupaj, se povečajo zahteve in intenzivnost doživetja. Zaradi tega doživljamo film drugače kot med individualnim dopaminskim drsanjem po zaslonih.«