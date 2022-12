Na vrhu: mi in Ruben Östlund

V nadaljevanju preberite:

»Odraščala sem v času, ko je bila največja odlika ženske, da je bila tiho,« neimenovana pripovedovalka pričevalka začne zgodbo v trinajstminutnem filmu Babičino seksualno življenje. Režiserka in scenaristka Urška Djukić prihaja iz druge generacije in o sodobni ženski seksualnosti, pa tudi zamolčanih zgodbah naših prednic, govori na glas. In za to je bila nagrajena.

Šestintridesetletni režiserki in scenaristki je pred dnevi v Reykjaviku uspel veliki met. Njen kratki film Babičino seksualno življenje, ki razkriva zamolčane zgodbe o tem, kako so naše babice doživljale spolnost, je prejel evropskega oskarja oziroma evropsko filmsko nagrado (Efa) v kategoriji najboljšega kratkega filma. Presunljive izpovedi pričevalk je povezala v hibridno vizualno zgodbo, v kateri »otroška animacija« mehča groba dejanja in spominom na strašne dogodke daje zatočišče v naivnosti, dokumentarnost arhivskih fotografij in pričevanj pa neposredno sooči s trpko realnostjo kmečkih žensk na začetku 20. stoletja.

V pogovoru je govorila o sodelovanju s francosko soavtorico, o novem celovečercu, ki ga razvija in pomembnosti tematike, ki se jo skozi svoje delo loteva.

Film Babičino seksualno življenje si na spletni strani Baze slovenskih filmov do jutri lahko ogledate brezplačno.