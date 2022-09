Je ljubezen po vojni še mogoča?

V nadaljevanju preberite:

Pretekli konec tedna je na beneškem festivalu doživela svetovno premiero slovenska manjšinska koprodukcija Najsrečnejši človek na svetu v režiji Teone Strugar Mitevske. Pri filmu, ki je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije, Danske ter Hrvaške z Bosno in Hercegovino, sodeluje slovenska produkcijska hiša Vertigo. Film so prikazali v sekciji Obzorja, ki predstavlja najnovejše estetske in izrazne trende.

Makedonska režiserka Teona Strugar Mitevska v šestem celovečercu Najsrečnejši človek na svetu glavna junaka postavi v bizarno družbo samskih, ki se udeležijo enega od organiziranih hitrih zmenkov.

Kritičarka spletnega portala Cineuropa Susanne Gottlieb je zapisala, da Najsrečnejši človek na svetu podaja »zanimiv pogled na globoke travme, hkrati pa s suhim in hudomušnim humorjem odstira sramoto in posledičen kaos na zmenkih na slepo«.