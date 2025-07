Novi Superman podira rekorde v blagajnah: 130 milijonov v enem vikendu

Novi film Superman je že v svojem otvoritvenem vikendu dosegel izjemen uspeh, ki presega vsa pričakovanja. S prihodki skoraj 130 milijonov dolarjev je film potrdil svojo mesto med največjimi letošnjimi uspešnicami. Že v četrtkovih predogledih je zbral 22,5 milijona dolarjev, v petek pa še dodatnih 56,5 milijona. Skupni zaslužek je tako preseglo sprva napovedanih 90 milijonov.

Za uspeh filma gre deloma pripisati režiserju Jamesu Gunnu, ki je v svet superjunakov vnesel svež veter. Njegov optimističen, nekoliko lažji pristop je v kontrastu s temnejšimi predhodniki, kot je bil Man of Steel iz leta 2013. Sprememba tona je razširila privlačnost filma tudi na družine in mlajše gledalce, s čimer je dosegel širši spekter občinstva.

Kritiki in gledalci so film sprejeli zelo pozitivno. Na priljubljeni ocenjevalni platformi Rotten Tomatoes je Superman prejel 82-odstotno oceno, medtem ko je na Popcornmeterju ocena zadovoljstva občinstva dosegla kar 95 odstotkov. Pozitivno sprejemanje filma je pomemben pokazatelj, da je zgodba in pristop našla odmev pri gledalcih, kar bo ključno za dolgoročni uspeh v kinematografih.

Obdobje poletje 2025 je sicer zaznamovano z rahlo utrujenostjo občinstva od superherojske tematike, kar so pokazali manjši uspehi nekaterih prejšnjih filmov, na primer The Marvels iz leta 2023.

Paul Dergarabedian iz Comscore dodaja, da Superman predstavlja priložnost za nov zagon DC Comics franšize. Film z učinkovito kombinacijo vizualne spektakularnosti, čustvene globine in humorja uspešno nagovarja tako oboževalce stripov kot tudi širšo publiko. Z visokim zanimanjem za blockbuster filme v zadnjih tednih in pozitivnimi kritikami se Superman uvršča med najbolj obetavne filme letošnjega poletja.

Guardian s kritiko

A kljub temu ni navdušil kar vseh. »Novi Superman, ki ga igra David Corenswet, ostaja brez pravega duša in se spopada z dolgočasno krizo zaupanja, pravi kritičar Peter Bradshaw za Guardian. »Režiser James Gunn je imel priložnost osvežiti ikono, a je namesto tega ustvaril zmeden in preobremenjen film, ki ne uspe prebiti utrujenosti franšize in pretirane uporabe CGI-efektov.«

Zgodba, ki vključuje izmišljen konflikt med dvema državama Boravia in Jarhanpur, je brez jasnega smisla ali globine, medtem ko liki, kot sta Lex Luthor in Clark Kent, niso dovolj razviti. Posebno izstopa nezanimiva osebna kriza Supermana, ki ne uspe priklicati prvotnega občutka navdušenja nad junakom, meni.

Kritik opozarja, da je film še ena ponovitev v neskončni vrsti superherojevih spektaklov, ki se vedno končajo z istim klišejskim uničenjem mest pod obilo digitalnih efektov. Sprva zabaven žanr zdaj izgublja sijaj, Superman pa ostaja le še eden izmed mnogih filmskih rebootov brez pravega pomena, še dodaja.