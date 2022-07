Ocenjujemo: Moški

V nadaljevanju preberite:

Pisatelj in uveljavljeni scenarist, pa tudi režiser sodobnih znanstvenofantastičnih klasik Ex Machina (2014) in Uničenje (2018) Alex Garland, je v lanskem pandemičnem letu posnel tretji film Moški, ki ga predvajajo tudi v naših kinematografih. Moški so njegov prvi film, ki ni znanstvenofantastični, vendar tudi tokrat fantastičnosti ne manjka, saj Garland nadaljuje motive razkrajajoče in porajajoče se narave kot vira fascinacije in gnusa ter raziskovanje odnosov med spoloma, kar v patriarhatu seveda lahko proizvede le grozljivko.