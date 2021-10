Pravo bogastvo so ljudje sami

V nadaljevanju preberite:



Shahrbanoo Sadat (1991) velja za eno od najvidnejših afganistanskih filmskih ustvarjalk, katere prvi kratki film Enako Ena je bil leta 2011 prikazan v sklopu­ ­Directors' Fortnight na filmskem festivalu v Cannesu. Dve leti pozneje je v Kabulu ustanovila svojo produkcijsko hišo, leta 2016 pa je s pomočjo Cinéfondation kot njihova dotlej najmlajša rezidentka posnela celovečerni prvenec Volk in ovca o življenju v afganistanski pastirski vasi. ­Sledila mu je Sirotišnica, ki je bila prav tako premierno prikazana v Cannesu, a Shahrbanoo Sadat kljub uspehom kot filmska ustvarjalka v Afganistanu ni bila ne spoštovana ne sprejeta. Po talibski ofenzivi je kot mnogi­ padla v negotovost in nevarnost; po številnih poskusih ji je konec avgusta uspelo ­pobegniti iz Kabula. »Kot filmska ustvarjalka izredno cenim, da sem bila prisotna in sem videla stvari na lastne oči, kot posameznica sem se bala – ne zase, temveč za družino, ki me je spremljala«, je izpostavila in dodala, da si želi »snemati tudi filme o zgodovini Afganistana, saj bodo Afganistanci le s poznavanjem preteklosti lahko spreminjali prihodnost«.