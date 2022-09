Premiki na področju avtorskih pravic za filmarje

V nadaljevanju preberite:

Te dni so v Ljubljani predstavniki kolektivnih organizacij, združenj in sindikatov na področju filmske in avdiovizualne industrije. Na konferenci, ki bo vključevala predavanja in okrogle mize, se bodo pogovarjali o razmerah na tem področju v Sloveniji, regiji in svetu. Ob tej priložnosti so na »filmski« Dvořakovi ulici odprli regionalno pisarno mednarodne konfederacije avdiovizualnih avtorjev.

Mednarodna konfederacija avdiovizualnih avtorjev Avaci s sedežem v Buenos Airesu je bila ustanovljena pred dobrima dvema letoma in je plod prizadevanj argentinskega filmskega režiserja Horacia Maldonada, ki se je dolgo zavzemal za ureditev razmer na področju avtorskih pravic v Argentini. Zdaj deluje na petih celinah. Glavna naloga krovne organizacije je, da nudi zaščito pravic avdiovizualnim avtorjem po svetu ter logistično in finančno pomoč pri varovanju teh pravic.