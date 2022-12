Špela Čadež s Steakhousom v ožjem izboru za oskarja

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je v sredo objavila ožji seznam kandidatov za nagrado oskar v kategorijah mednarodni celovečerni film, dokumentarni celovečerni in kratki film ter še nekaterih drugih. V kategoriji animirani kratki film je v ožjem izboru za nominacijo za oskarja film Steakhouse režiserke Špele Čadež.

Nominiranci za zlate kipce bodo znani 24. januarja. 95. podelitev oskarjev bo predvidoma 12. marca 2023.

Na zlati kipec ali nominacijo v kategoriji mednarodni celovečerni film lahko s svojimi filmi med drugim računajo Argentina (Argentina, 1985), Avstrija (Corsage), Belgija (Close), Danska (Holy Spider), Francija (Saint Omer), Irska (The Quiet Girl), Nemčija (Na zahodu nič novega), Poljska (EO) in Švedska (Cairo Conspiracy).

Za oskarja v kategoriji mednarodni celovečerni film je prijave poslalo 95 držav, med njimi Slovenija, vendar film Matevža Luzarja Orkester ni prišel v ožji izbor 15 filmov, izmed katerih jih bodo 24. januarja izbrali pet. Slovenija filme prijavlja že od leta 1993, a se doslej še ni uvrstila v ožji izbor.

Možen izbor so zožili na 15 tudi pri celovečernih dokumentarcih, kjer je bilo podanih 144 prijav, in kratkih dokumentarcih, kjer je bilo v širšem izboru 98 filmov. Med deset možnih nagrajencev za masko so se med drugim uvrstili Na zahodu nič novega, Črni panter, Amsterdam, Babilon, Batman in Elvis.

Pri izvirni glasbi so od 147 predlogov seznam skrčili na 15, med njimi pa so prav tako Na zahodu nič novega, Babilon, Črni panter, Avatar in Duše otoka.

Na 15 od 81 filmov so skrčili seznam možnih nagrajencev za izvirno pesem in kratki animirani film, z 200 na 15 za celovečerni animirani film, na deset pa so skrčili seznama za oskarje v kategoriji posebnih učinkov in montaže tona. V obeh kategorijah so v ožji izbor prav tako prišli filmi Na zahodu nič novega, Avatar, Batman, Črni panter in Top Gun.