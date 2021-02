Študija spolnih identitet v patriarhalni družbi

Na 43. festivalu kratkega filma v francoskem mestu Clermont-Ferrand, ki mu pravijo tudi Cannes za kratkometražce, je veliko nagrado (grand prix) v močni mednarodni konkurenci odnesla slovenska režiserka Katarina Rešek - Kukla.Načeloma je že uvrstitev v tekmovalni program tako pomembnega festivala uspeh. V zadnjih letih smo se Slovenci dobro odrezali. Leta 2017 je bila tam Špela Čadež z animiranim filmom Nočna ptica, lani pa Kristijan Krajnčan z igranim filmom Potop. Letos so selektorji izbirali med skoraj 7000 prijavljenimi filmi in jih 78 uvrstili v program, med njimi pa pretekli konec tedna izbrali najboljšega Sestre, ki si je prislužil avtomatično kandidaturo za nominacijo za kratkometražnega oskarja.V 23 minutah in pol se odvrti zgodba o sestrah po duhu, ne krvi – Sini, Mihriji in Jasni, prijateljicah v zgodnjih dvajsetih letih, fantovskega videza, z lasmi, polizanimi v čop na zatilju, oblečenimi v nevpadljive ohlapne trenirke, ki trenirajo borilne veščine. Čeprav se večinoma brigajo zase, ravno to (in njihov videz) zmoti lokalno klapo fantov, ki jih večkrat napade in zmerja. Nekega dne jim priskoči na pomoč skrivnostno svetlolaso dekle – vsaj tako se sprva zdi.Med snemanjem filma, ki je maja 2019 nastal v produkciji A Atalante, je Katarina Rešek (tudi Kukla Kešerović ali Kukla v cirilici) pojasnila idejo zgodbe o sodobnih virdžinah – ženskah, ki morajo po običaju v nekaterih predelih Balkana prevzeti vlogo moškega v družini in družbi. Prav na to neprostovoljno transspolnost je pogledala kot »na fenomen, ki ga povzroča družba in ne posameznik«, je povedala v intervjuju za MMC. Zato je svojim sodobnim virdžinam postavila ob bok še transžensko, ki se je za novo identiteto odločila sama.»V filmu Sestre se srečata dva svetova, ki sta v postbalkanskem okolju zaznana kot neustrezna in ne nazadnje nefunkcionalna: družbeno nefunkcionalna ženska, ki ne zna in noče sprejeti svoje družbeno dodeljene vloge, in ženska z nefunkcionalnimi rodili, a si med seboj pomagata prepoznati lastno vrednost in se povzdigneta nad predstave okolja. Film Sestre je razmislek o spolu, spolni identiteti, patriarhalni družbi in o odnosu ženske do same sebe in sveta,« je o svojem kratkem filmu med snemanjem dejala režiserka Katarina Rešek, ki je leta 2014 diplomirala iz filmske in televizijske režije na AGRFT.Sestre, kjer v glavnih vlogah nastopajo igralka Mia Skrbinac ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta bili pred kamero prvič, je študija za celovečerni film Fantasy, ki ga pripravlja režiserka. S kratkometražcem je režiserka, ki je napisala tudi scenarij in ustvarila glasbo za film, začrtala vizualni pečat in svojo zgodbo žanrsko umestila med videospot in film, med fantazijo in resničnost.Kuklo, nekdaj članico in pevko v glasbeni skupini Napravi mi dete, namreč poznamo predvsem kot avtorico številnih videospotov, kot so Meduze in Anakonda skupine Matter, Mišiči pevke Senidah, Mi Dina Merlina in Ljubezen je tovarna Nike Perunović in Gregorja Zemljiča