Umrl je Christopher Plummer, aristokrat iz Mojih pesmi, mojih sanj

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V starosti 91 let se je izteklo življenje kanadskega igralca, poročajo novinarske agencije, ki se sklicujejo Deadline Hollywood. Mnogim je najbolj v spominu njegova vloga aristokratskega vdovca Georga von Trappa v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965, kjer je zaigral skupaj z. Danes zimzeleni film je bil v že po premieri velika uspešnica.Plummer, ki si je izoblikoval kariero kot filmski, gledališki in televizijski igralec, se je rodil leta 1929 v Torontu. V karieri se je lotil tudi različnih televizijskih projektov, med katerimi je najbolj poznana njegova stranska vloga v miniseriji Pesem ptic trnovk iz leta 1983, kjer je upodobil najprej nadškofa, nato pa kardinala Vittoria di Contini-Vercheseja.Upodobil je tudi več zgodovinskih osebnosti, med drugim Arthurja Wellesleyja v filmu Waterloo (1970), Rudyarda Kiplinga v The Man Who Would Be King (1975), Mikea Wallacea v The Insider (1999) in Leva Tolstoja v The Last Station (2009).Prejel je številne nagrade in priznanja, med drugim oskarja, dve nagradi tony, zlati globus, nagrado SAG in nagrado bafta. Leta 2012 je ob prejemu oskarja v starosti 82 let postal najstarejši igralec, ki je kdaj osvojil to nagrado.