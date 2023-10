Veliko filmov, malo dvoran

V nadaljevanju preberite:

Na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu (Liffe) bo mogoče videti 89 celovečernih in 14 kratkih filmov. Glede na pomanjkanje kinodvoran v prestolnici, med drugimi je zaprt tudi kino Komuna, so se tokrat težave odločili reševati tudi z gostovanjem v dvorani AGRFT. V fokusu festivala, ki bo od 8. do 19. novembra, bo Argentina, prikazali bodo šest filmov z letošnjo in lansko letnico, vsi pa predstavljajo novo podobo argentinskega filma, ki je precej bolj komunikativen, kot je bil v preteklosti. Opozoriti velja tudi na programski sklop Retrospektiva, ki jo pripravljajo v sodelovanju s Slovensko kinoteko in bo posvečena Francescu Rosiju in italijanskemu političnemu filmu.