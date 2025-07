V nadaljevanju preberite:

Glasbeni in kreativni festival ­Sajeta, ki se bo začel jutri in bo trajal do 6. julija, obljublja glasbo brez žanrskih meja v idilični­ atmosferi sotočja Soče in Tolminke. Tudi njegova 26. izvedba ostaja zvesta glasbenemu programu širokega žanrskega horizonta, od rocka, elektronike in jazza do godb sveta in klasike.