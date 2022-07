Glasbeniki smo manipulatorji s čustvi

Splitski glasbenik, skladatelj in producent Tonči Huljić je najbolje prodajani avtor iz Hrvaške in držav nekdanje Jugoslavije. V Aziji, predvsem na Kitajskem, je zelo znan po skladbah, ki jih je napisal za pianista Maksima Mrvico in godalni kvartet Bond. Je avtor številnih pop uspešnic ter glasbe za televizijske serije in ­štiri ­hollywoodske filme. Z zasedbo Madre Badessa bo predstavil projekt Mediterraneo zvečer ob 21. uri v ljubljanskih Križankah.

Zakaj veliko dobrih hrvaških glasbenikov prihaja iz Splita? Zaradi vode ali vina?

(smeh) Mislim, da zaradi vina. Pogovarjate se s človekom, ki na dan popije buteljko vina, izključno črnega in vrhunskega. Sicer se to spremeni v strup. To je zdravo. Francozi so že zdavnaj ugotovili, da je steklenica mera.

Sicer pa gre verjetno za drugačen način doživljanja sveta. Mi smo južnjaki. Lahko se pohvalim, da je bil moj najboljši prijatelj vaš soimenjak Zdenko Runjić. Bil je moj mentor. Z osemnajstimi leti sem prišel do njega in rekel: 'Barba Zdenko, veste, pišem pesmi … Končal sem tri srednje šole – glasbeno, umetniško, novinarsko – in bi moral vpisati pravo.'

Bil sem kar pogumen, da sem ga sploh ogovoril. Štiri leta kasneje, po uspešnici Kokolo, sem dejansko že bil jugoslovanska zvezda z zasedbo Magazin. Imeli smo več pevk. O prvem albumu z Danijelo Martinović je Dino Merlin rekel, da je to najboljši pop album vseh časov v državi. Le da takrat te države ni več bilo in je bila že neka druga (smeh).

To, kar imenujemo dalmatinski melos, je zelo popularno tudi v Sloveniji. Predvidevam, da to ni le zaradi našega množičnega počitnikovanja na hrvaški obali.

Poleg omenjenega južnjaškega temperamenta je še to, da mi razvijamo ekstremna čustva. Na celini so ljudje bolj zadržani in precej bolj diplomatski, bolj pragmatični, kot je to ob morju. Mi smo tam spodaj, nekateri bi rekli bolj primitivni, ležerni, divji … Vse mora biti v ekstremu. Ko ljubiš, ljubiš do kosti, ko sovražiš, je treba takoj ubijati. Smo tudi najbolj žalostni na svetu, če smo srečni, smo pa srečni do nezavesti.

Ko sem malo več potoval po svetu, sprva predvsem po Jugoslaviji, sem se čudil, kako zelo smo bili drugačni. Prek Splitskega festivala in melodij Jadrana smo plasirali v širšo okolico dalmatinski jezik. Danes boste dalmatinski jezik bolje razumeli od hrvaščine.

Res je ta novorek kar težaven.

Da (smeh). Nedavno so v evropskem parlamentu dali pobudo, da bi Splitski festival zaščitili kot nesnovno kulturno dediščino. Mnoge nas je ta festival oblikoval. Kot otrok sem šel tja in gledal ter poslušal Terezo Kesovijo, Miša Kovača, Oliverja Dragojevića in druge.

Zasluge Splitskega festivala za popularizacijo morskega popa so nesporne. Tam je skupina Magazin leta 1981 izvedla vašo pesem Sječanja. Vas je bilo kaj strah?

Ne. Od te pesmi naprej obstajam. Zanjo sem napisal tako besedilo kot glasbo. Nedavno sem jo spet slišal … Sam namreč svojih pesmi, svojih posnetkov, ne poslušam. Doslej sem napisal nekaj več kot tisoč sedemsto pesmi in sem se jih dovolj naposlušal na snemanjih. Konec te pesmi me je definiral kot avtorja, vendar se tega takrat nisem zavedal. Bil sem star devetnajst let in sem prepeval o spominih. Kakšne hude spomine sem pa lahko imel?

Že takrat sem bil manipulator, manipuliral sem s čustvi. Umet­niki, glasbeniki smo pač manipulatorji s čustvi. Če bi doživel vse to, o čemer prepevamo v mojih pesmih, bi bil že zdavnaj mrtev. In to nekajkrat (smeh). Skladatelj je pač pozoren na to, kaj bi rad s pesmijo dosegel, za to potrebuje močno razvito socialno inteligenco. Mogoče ravno te primanjkuje današnji generaciji glasbenikov. Ne vedo, kaj bi radi dosegli s pesmijo. Ali naj zadovoljijo sebe in svoje potrebe ali naj pesem doseže čim več ljudi. Za to moraš včasih sebe povsem opustiti. Do tega spoznanja prideš s časom.

Pesem Sječanja me je definirala tudi zato, ker sem dobil prvo nagrado strokovne žirije. Takoj sem dobil ta 'morilski instinkt', da moram vedno zmagati, da moram biti prvi in najboljši. Prav neverjetno je, kako se lahko človek v trenutku preobrazi.

Za popularnost dalmatinskega melosa ste krivi tudi vi. Obstaja recept za poletno morsko ­uspešnico?

To se spreminja. Ko sem začel, sta bila zame zastarela Ivica Šerfezi in Ljupka Dimitrovska. Imela sta trg, o katerem smo mi lahko samo sanjali. Bila sta izredno popularna v Sovjetski zvezi, Nemški demokratični republiki, na ­Češkoslovaškem …

Tudi naš Lado Leskovar je bil velik zvezdnik v Sovjetski zvezi.

To je bilo res čudo. Člani skupine Magazin smo bili leta 1984 na štirimesečni turneji po Sovjetski zvezi. Tega ne bom nikoli pozabil. Bil je pravi civilizacijski, kulturni šok. Po enem mesecu sem se že močno prilagodil tamkajšnjemu načinu življenja, neizmernim prostranstvom, ki smo jih prepotovali z vlakom. Dobesedno smo živeli v filmu skupaj z Laro in doktorjem Živagom. Dvakrat smo tudi leteli z letalom, kar je spet bil velik šok, kajti domačini so potovali s ­kokošmi in ovcami.

Na Ljubljana Festivalu boste izvedli poseben glasbeni projekt Mediterraneo.

Prvi korak v to smer je bila zasedba Madre Badessa, s katero smo oblikovali mediteranski zvok. To je vodilo do tega, saj sem ljubitelj instrumentalne glasbe, ki je odraščal ob Brianu Enu, Ricku Wakemanu, skupini Pink Floyd ter ob zvokih Vangelisa, enega od največjih skladateljev druge polovice dvajsetega stoletja. Temi Ognjene kočije in Conquest of Paradise iz filma 1492 sta veličastni. Epski zvok, ki ga je podedoval Hans Zimmer, je tudi mene prevzel.

Tako je s prepletom zvoka Sredozemlja in novodobne elektronske glasbe ob epski orkestraciji nastala crossover glasbena predstava Mediterraneo, v kateri bo za vokale poskrbel še en Splitčan, Petar Grašo. To bo večer ekstremnih čustev.