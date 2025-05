Glasba za legendarnega mojstra vibrafona

Boško Petrović (1935–2011) je bil legenda hrvaškega jazza in svetovno priznani vibrafonist. Bil je tudi močno povezan s Slovenijo, saj je del mladosti preživel v Škofji Loki in Ljubljani, kjer je obiskoval poljansko gimnazijo in tam tudi maturiral. Igral je tudi nogomet pri Ljubljanskem odredu, kar je današnji NK Olimpija.

Skupina Jazz Continuo bo v razširjeni zasedbi z dvema pianistoma danes zvečer v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma preigravala glasbo za Boška Petrovića. Nastopili bodo kitarist Primož Grašič, vibrafonist Vid Jamnik, baskitarist Mario Mavrin, pianist David Gazarov, pianist Emil Spányi in bobnar Christophe Bras. Ob koncertu bo predstavljen tudi album Shut Up! ... Thank You! (Croatia Records, 2025), ki predstavlja izbor Petrović​evih skladb iz njegove bogate diskografije. O Bošku Petroviću in njegovi glasbi smo se pogovarjali s Primožem Grašičem in Vidom ­Jamnikom.