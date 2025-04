V nadaljevanju preberite:

Z dvema zaporednima razprodanima koncertoma skupine Big Foot Mama se je začel Orto Fest, ki bo trajal do 27. aprila. Organizira ga ljubljanski Orto bar, ki je decembra lani praznoval tridesetletnico delovanja. Nastopilo bo 30 skupin, 20 domačih in deset tujih. To je priložnost za razmislek o pomenu klubov za slovensko glasbeno sceno in kulturo.