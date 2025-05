V nadaljevanju preberite:

Severa Gjurin je na nov album uvrstila deset skladb, ki jih je v živo posnela s priznanimi glasbeniki, kot so Dejan Lapanja, Uroš Rakovec, Danijel Bogataj, Žiga Golob in Blaž Celarec. V Narodnem domu Maribor ga bo predstavila 20. maja, nato pa še v Radovljici, Gornji Radgoni, Mostu na Soči in še kje. Še prej bo imela 16. maja v Kvartirni hiši v Celju odprtje razstave risb z ogljem.