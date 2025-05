V nadaljevanju preberite:

Pred petdesetimi leti se je iz večje skupine ljubljanskih študentov,­ ki so ljubili poezijo in glasbo, oblikovala zasedba Salamander. Po kar štirih desetletjih tišine se je ponovno zbrala in nedavno pri založbi Dallas Records izdala prvenec Salamander. V živo ga bodo predstavili 27. junija v intimi Švicarije ljubljanskega parka Tivoli.