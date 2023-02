Klitje novih glasbenih zamisli

Saksofonist Blaž Švagan bo predstavil skladbe s prvega albuma Sound in Time, Veronika Kumar je za Zvončke in trobentice pripravila solo nastop, na katerem bo nastopila pod psevdonimom Vsa, violist Domen Kužnar bo nastopil kot ustvarjalec v rezidenci cikla Mladi raziskovalci, gonilna sila glasbe, ki jo ustvarja kolektiv The Gatherers, je improvizacija, za razgiban konec pa bo poskrbela uveljavljena neosoul, hiphop, jazz, funk zasedba Wckd Nation.

V Klubu CD bodo skorajšnji prihod pomladi znova pričakali s svežo bero glasbenih projektov mladih, v večini še neuveljavljenih glasbenikov. Enodnevni dogodek Zvončki in trobentice bo tokrat prinesel pet koncertov in pogovor. S tem nove generacije ustvarjalcev dobijo priložnost za izražanje ter predstavitev avtorskih glasbenih projektov in raziskovanj.

Saksofonist Blaž Švagan bo predstavil skladbe s prvega albuma Sound in Time, ki bo pri berlinski založbi Aut Records izšel aprila. Po končanem študiju jazzovskega saksofona v Celovcu, ki ga je opravil vzporedno s študijem medicine, je igral s stalnim triom, dokler ni dozorel kvartet, s katerim je končno našel svoj zvok. »V glasbi mi največ pomenita dober zvok in dober občutek za ritem. Moj debitantski album vključuje avtorske skladbe, pri katerih sem veliko razmišljal o teksturi zvoka in metafizičnem občutju, ki ga vzbuja glasba,« je povedal Švagan. Med skladbami bomo v torek lahko prisluhnili tudi Quantum Insomnia, ki je nastala pred leti in je zanjo leta 2016 na Jazzintyju prejel nagrado jazzon za najboljšo kompozicijo. »Govori o težavah z nespečnostjo, ki me pestijo že dalj časa. Z glasbo sem poskušal opisati to psihološko stanje.«

Jazzovski saksofonist je po duši sicer deathmetalec, kot je omenil, zato nas je zanimalo, kako se po njegovem ta žanra stikata. »V tem smislu, da ni vedno nujno, da je vse lepo in urejeno. Všeč mi je estetika grdega. Če nekaj namensko spodbudi neprijetne občutke, ima to estetski pomen,« je odgovoril mladi zdravnik, ki je specializiral fiziatrijo, a v trenutnem kaosu zdravstvenega sistema našel smisel in uteho v glasbi. Jazzu se namerava scela posvetiti, zato razmišlja o nadaljevanju študija na Konservatoriju princa Clausa v Groningenu.

Svoj debitantski album je posnel lani z brazilskim bobnarjem Matheusom Jardimom, kontrabasistom Miho Korenom, trobentačem Borisom Majcnom in italijanskim vibrafonistom Nazarenom Caputom ter ga že predstavil na mednarodni turneji v Trstu, Celovcu, Velenju in na Dunaju. V Cankarjevemu domu se mu bo poleg Korena in Jardima pridružil pianist Marko Črnčec.

Blaž Švagan. FOTO: Simon Zimic

Čustveno popotovanje

Tudi Veronika Kumar je prejela jazzon za najboljšo kompozicijo. Žirijo je lani prepričala s koherentno in vsebinsko učinkovitostjo ter »zvokom mladosti in prihodnosti«, ki odraža današnji čas ter se povezuje z modernimi smernicami v glasbi. Po šolanju na ljubljanskem glasbenem konservatoriju in končanem študiju jazzovskega petja in elektronike v Amsterdamu je začela pisati avtorsko glasbo, pri čemer ustvarja s kitaro, klavirjem, elektroniko in glasom. »Večinoma uporabljam kitarske efekte in efekte, ki sem si jih na računalniku sama sprogramirala. Bo pa tudi ena klavirska skladba in nekaj poezije,« je povedala mlada glasbenica, ki je predvsem pozorna na naravni, avtentični izraz v svoji glasbi.

Za Zvončke in trobentice je pripravila solo nastop, na katerem bo nastopila pod psevdonimom Vsa. »Vsakič je malo drugače. Pri vsakem koncertu uporabljam nove elemente in poskušam igrati glasbo, ki je pomensko aktualna v mojem življenju. Glasbo vedno poskušam umestiti v meni logično dramaturško zaporedje in skozi koncert speljati rdečo nit. Cilj je popeljati ljudi na pot, polno čustev, in v njih vzbuditi mir. Ko ustvarjam, se nerada omejujem, zato tudi umetniško ime Vsa. S tem si pustim prosto pot in se ne omejujem na žanr, umetnost in inštrument. Skratka, karkoli pride iz mene, je del projekta.«

Domen Kužnar. FOTO: Nina Pernat

Violist Domen Kužnar bo na Zvončkih in trobenticah nastopil kot ustvarjalec v rezidenci cikla Mladi raziskovalci, ki je namenjen vodeni vključitvi glasbenikov mlajše generacije v profesionalna infrastrukturna in raziskovalna okolja. Kužnar študira violo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, izkušnje in znanje si je nabiral tudi na Islandiji med študijsko izmenjavo. Pri študiju je pozoren na tehnično dovršenost igranja na inštrument, privlači pa ga repertoar sodobne in nove glasbe. Tako je postal član kvarteta Transposition String Quartet+ in ansambla.abeceda. Na odru Kluba CD se mu bodo pridružili pianist Miha Sever, violončelist Luka Papež, tolkalist Gašper Šemrov in saksofonist Arijan Mačak. Predstavili bodo repertoar, ki ga bo Kužnar razvijal v okviru enoletnega rezidenčnega ustvarjanja.

Nabiralci trenutnega navdiha

Saksofonist Luka Zabric, kontrabasist Tin Džaferović, trobentač Nikola Vuković in bobnar Chris Falkenberg Rasmussen so The Gatherers. Naveza obstaja od študentskih dni na jazzovskem inštitutu graške univerze za glasbo ter upodabljajočo umetnost in je kvartetu predstavljala pobeg iz »ustaljenih okvirov repertoarja jazzovske tradicije, ki nam je bila predstavljena v okviru institucije«. V njej so lahko razvijali bolj oseben material, je povedal vodja zasedbe Luka Zabric, ki trenutno živi na Danskem.

Gonilna sila glasbe, ki jo ustvarja kolektiv The Gatherers, je improvizacija. FOTO: Reithofer Media

Gonilna sila glasbe, ki jo ustvarja kolektiv iz tako geografsko kot glasbeno različnih okolij, je improvizacija. »Tudi v lastni umetniški praksi se 'zanašam' na improvizacijo kot izhodišče in vir glasbenega materiala, ki se potem skorajda samovoljno razvija in raste v nepredvidljive smeri, orisuje forme in strukturo tistega, kar s časom postane kompozicija. Pri tem projektu sem postavil glasbene okvire in kontekst, najsi še tako ohlapne, znotraj katerih ima lahko glas posameznika prostor za čim svobodnejše izražanje. Zato bi rekel, da sta v našem ustvarjanju pomembni tudi fleksibilnost in pripravljenost na 'skok v neznano', sprejemanje nenadnih sprememb in nepričakovanega, za kar je seveda nujen tudi občutek vzajemnega zaupanja,« je ustvarjalni proces opisal Zabric.

Skupni navdih najdejo v glasbi, ki jo poslušajo, čtivu, ki ga berejo, vsebinah, ki jih gledajo, ali med priložnostno partijo šaha. »Še bolj pomembna je izmenjava 'najdb' na naših inštrumentih – mikrotonalna lestvica na žepni trobenti, multifoni na saksofonu, ki sovpadajo z alikvoti basovskih žic, zven kombinacije činel in perkusij, prepletajoči se ritmi bobnov – ali katerakoli od neštetih kombinacij, ki se pojavijo v kontekstu kakšne improvizacije in včasih najdejo pot v kompozicijske okvire,« je povedal vodja zasedbe.

Na torkovem koncertu bosta prisotna le dva člana originalne zasedbe, Zabric in Džaferović, pridružil se jima bo bobnar Luís Oliveira. Zato bo nastop precej drugačen od drugih, vsaj tistih, ki so jih konec preteklega leta odigrali na Poljskem. »Črpajoč iz našega repertoarja in zamišljajoč si določene zvočne interakcije med našimi inštrumenti, sem program priredil posebej za tokratno zasedbo, kar seveda spet pomeni precejšnjo mero improvizacije,« je zaključil Luka Zabric.

Slovo od starega, rojstvo novega

Za razgiban konec bo poskrbela uveljavljena neosoul, hiphop, jazz, funk zasedba Wckd Nation, ki jo sestavljajo pevka Maša But, kitarist Filip Vadnu, pianist Marko Črnčec, saksofonista Grega Skaza in Matic Mikola, trobentač Sandi Štor in vodji projekta, brata Peter ter Žiga Smrdel, kot ritmična sekcija. Skupina je bila že pred leti deležna medijske pozornosti, ko se je z dvema skladbama uvrstila na lestvico najbolj predvajanih skladb na Valu 202, zmagala na natečaju Radia SI, dobila je tudi zlato piščal leta 2020. Krog oboževalcev je postopoma širila z izdajanjem avtorskih skladb – od leta 2018 se jih je nabralo deset, ki še niso bile izdane na albumu.

»Za festival Zvončki in trobentice smo pripravili dva nova singla, ki ju bomo izdali spomladi. Kar se tiče dosedanjega programa, smo stare skladbe malo predrugačili, saj se naš pogled na glasbo nenehno spreminja, vedno iščemo nove poti in zvoke, tudi v že izdanih skladbah. Bo pa to zadnji koncert z glasbo, ki smo jo izdali doslej, saj smo si v novem letu začrtali rojstvo novih skladb, ki bodo vodile do albuma,« je povedal bobnar zasedbe Žiga Smrdel.

Za uvod v koncertno dogajanje se bo Miha Zadnikar pogovarjal z glasbenicama Patricijo Škof in Ano Čop, ki bosa odstrli dinamiko priprave in prezentacije na raznolikih prizoriščih.