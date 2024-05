Umrl je Miran Goslar, ključna osebnost Mercatorjeve privatizacije

Umrl je Miran Goslar, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL). Bil je pomembno in vidno ime slovenskega gospodarstva ter častni meščan Ljubljane.

Goslar se je rodil leta 1928. Aprila leta 1975 so ga imenovali za generalnega direktorja Mercatorja, svoje vodstvene in menedžerske sposobnosti pa je še pred tem pridobival v Medexu in podjetju Slovenijavino.

»Leta 1980 je bil SOZD Mercator druga največja pretežno trgovska organizacija v Sloveniji in peta v merilu v celotni Jugoslaviji, tudi na račun združitev novih podjetij v Mercator, katerih val je bil največji med letoma 1975 in 1980. Že leta 977 je bil na pobudo Mirana Goslarja in po njegovem konceptu izdelan in sprejet samoupravni sporazum o združitvi v Mercator, sestavljeno organizacijo združenega dela za dejavnost kmetijstva, industrije, trgovine, gostinstva in storitev,« so zapisali pri MOL.

Prav Goslarju so pripisali velike zasluge za poslovni uspeh, uveljavitev in razvoj sestavljene organizacije združenega dela, »saj brez njegove osebne prizadevnosti in vpliva, ki ga je znal uveljaviti v razreševanju problemov, ne bi bilo takšnih uspehov«.

Zakon o podjetjih je leta 1989 omogočil, da se Mercator organizira kot holding in vpiše v sodni register kot Poslovni sistem Mercator, delniška družba. »Miran Goslar je vložil ogromno energije, da je zadostil zakonskim določilom in hkrati interesom članic sistema. Ta sprememba je zahtevala popolno spremembo miselnosti vseh vpletenih, popoln zasuk od samoupravljanja in družbene lastnine h kapitalu in njegovim prepoznavnim lastnikom. Z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij se je tudi v Poslovnem sistemu Mercator začela privatizacija, ki se je končala leta 1995 z vpisom v sodni register,« so dodali na MOL.

Projekt privatizacije je bil po obsegu kapitala, ki se je lastninil, največji v srednji Evropi. Miranu Goslarju je uspelo privatizacijo izpeljati tako: da ni bil oškodovan družbeni kapital in da niso bili oškodovani Mercatorjevi zaposleni. Upokojil se je leta 1993 in do leta 1997 ostal predsednik Mercatorjevega nadzornega sveta.

Goslar je bil aktiven tudi na mnogih področjih družbenega življenja. Bil je predsednik Skupščine občine Ljubljana Šiška, predsednik Gospodarskega zbora in predsednik Republiškega zbora Skupščine SRS, predsednik Splošnega združenja trgovine Jugoslavije ter član Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije. Leta 1986 je prejel Kraigherjevo nagrado, leta pred tem pa postal tudi častni občan Ljubljane.