Športne igre mladih so priložnost za neobremenjen užitek v športu

Letos bo prvič slavnostni ogenj Plazma športnih iger mladih gorel tudi v Sloveniji. To največje športno tekmovanje za otroke ima 27-letno zgodovino, ideja je nastala v Splitu in se nato razširila v Srbijo, Bosno in Hercegovino in na Hrvaško, letos pa premierno prihaja tudi v Slovenijo. Na Kongresnem trgu bodo slavnostni govorci 6. maja ob 11. uri prižgali ogenj, ki bo spremljal tekmovanja približno 3000 otrok in mladostnikov v desetih športnih disciplinah. Nagovoril jih bo tudi predsednik vlade Robert Golob, igre mladih pa bodo dobra priložnost za spoznavanje športnih idolov, teh ne bo manjkalo, otroke bosta pozdravila tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in nekdanji vrhunski nogometaš Zlatko Zahović.

Plazma športne igre mladih so letos dobile dodatni zagon, med najbolj aktivnimi ambasadorji je ob Čeferinu tudi nekdanji črnogorski velemojster nogometne igre Predrag Mijatović, Čeferin pa je izkoristil poznanstva v samem vrhu nogometnega sveta in v dogodek vključil še nekatera slovita imena. Tako je med ambasadorji denimo predsednik PSG-ja Nasser Al-Khelaifi, pa Luka Modrić, Nemanja Vidić, Darijo Srna, … Februarja je na slavnostnem dogodku v Beogradu ambasador postal tudi Karl-Heinz Rummmennige, tako v igralski kot v funkcionarski vlogi ena najbolj vplivnih figur nemškega nogometa v zadnjih 50 letih.

»Od prve izvedbe pred 28 leti do danes se je Plazma športnih iger mladih udeležilo že več kot 2,5 milijona nadobudnih športnic in športnikov. Številka poudarja velik pomen iger za razvoj mladih, izjemno me veseli, da letos prvič gostimo te igre tudi v Sloveniji. Naša prva izvedba bo spektakularna, približno 40.000 otrok bo imelo priložnost tekmovati in sklepati nova prijateljstva skozi šport, ki nas vse združuje. Globok poklon vsem udeležencem, dokler bo to v moji moči, bom vedno podpiral te vrednote in pomagal pri organizaciji,« je nad ŠIM navdušen Čeferin.

Tekmovanj pod okriljem ŠIM se bo udeležilo več kot 40.000 otrok in mladostnikov. Foto ŠIM

Nagrada za najboljše finale v Splitu

Osrednji del dogajanja v Sloveniji bo slavnostna otvoritev iger 6. maja ob 11. uri na Kongresnem trgu, ki bo potekala tudi s televizijskim prenosom v živo. Vse udeležence bosta nagovorila varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik vlade Robert Golob, nato se bodo igre začele zares s tekmovanji med dvema ognjema in v atletiki. V zadnjih tednih že aktivno potekajo tudi tekme v nogometu, odbojki, šahu, rokometu in namiznem tenisu, kasneje v maju pa še v košarki, odbojki na mivki, atletiki in v tenisu. Najboljši na tekmovanjih se bodo uvrstili na regijski finale, ki bo v Splitu, kjer se je zgodba športnih iger mladih tudi začela, za udeležence pa bo odlična priložnost za povezovanje in nova poznanstva izven slovenskih meja.

»Kot bivši profesionalni športnik, ki je tekmoval na najvišji ravni, vem, kako pomembno je, da se otroci v športu lahko zabavajo, brez pritiska zmage. To sem včasih pogrešal tudi sam, da bi lahko preprosto igral in spoznaval nove ljudi, športniki pogrešamo neobremenjeno uživanje v športu. Športne igre mladih prinašajo prav zabavo in to je bistvo športa, ki ga igre uspešno negujejo,« pa pravi Zlatko Zahović.

Dogajanje se bo nadaljevalo tudi v večernih urah z brezplačnim koncertom Nine Pušla in Željka Samardžića, pika na i otvoritvenemu dogodku bo večerni ognjemet. Za mlade športnike pa predvsem priložnost, da se skozi šport naučijo pomembnih vrednot, ki jih bodo spremljale skozi življenje. Rezultat bo tokrat pomaknjen v ozadje.