Ukrajina naj bi napadla več ruskih naftnih rafinerij

Ukrajina naj bi ponoči z brezpilotnimi letalniki izvedla več napadov na ruske naftne rafinerije. Med drugim naj bi obsežna škoda nastala na rafineriji v Rjasanu, okoli 200 kilometrov jugovzhodno od Moskve. »V Rusjanu je bil zadet vojaški cilj. Nastala je obsežna škoda,« je dejal neimenovani predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe za portal Ukrajinska Pravda. Drugi cilj je bila naftna rafinerija v regiji Voronež.

Uradno ni bilo možno potrditi navedb obveščevalne službe.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ponoči odbili ukrajinske napade z droni nad območji Voroneža, Rjasana, Belgoroda in Kurska. Neodvisni ruski mediji so medtem poročali o požaru v rafineriji v Rjasanu.

Ukrajinske oborožene sile že več tednov napadajo rafinerije daleč v ruskem zaledju. Cilj je prekiniti oskrbo ruske vojske z gorivom.

ZDA so sicer kritizirale napade, ker se bojijo, da bodo vplivali na svetovne cene nafte, vendar pa Kijev vztraja pri tej taktiki.

Uničena stavba v Odesi. FOTO: Oleksandr Gimanov/Afp

V ruskih napadih na Odeso več mrtvih

V ruskih napadih na ukrajinsko obmorsko mesto Odesa so umrli najmanj trije ljudje, še trije so bili ranjeni, je danes sporočil tamkajšnji župan Genadij Truhanov. Pomembno pristaniško mesto ob Črnem morju je bilo sicer že večkrat tarča napadov.

Ruska vojska je izvedla napad na Odeso z balističnimi raketami. Guverner regije Odesa Oleg Kiper je zagotovil, da so ranjenim zagotovili vso potrebno zdravstveno pomoč. V napadih je nastala tudi škoda na civilni infrastrukturi, je dodal Kiper, a ni podal podrobnosti.

V ločenem raketnem napadu na Odeso v ponedeljek je bilo ubitih pet ljudi.

Rusija že mesece neusmiljeno napada ukrajinska mesta in napreduje na ukrajinski vzhodni fronti, medtem ko Kijev čaka na dostavo ključnih pošiljk ameriškega orožja.